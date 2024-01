Šéf Baškirska, jedné z největších etnicky smíšených autonomních republik v Rusku, se ve čtvrtek poprvé vyjádřil k mohutné demonstraci proti odsouzení místního ochránce přírody, při které policie použila slzný plyn a obušky. Nepokoje podle šéfa tohoto regionu vyvolali zrádci a extremisté, kteří usilují o odtržení od Ruska.

„Jde o skupinu osob, z nichž část žije v cizině. Jsou to v podstatě zrádci. Vyzývají k odtržení Baškortostánu od Ruska, vyzývají k partyzánské válce,“ prohlásil šéf autonomní republiky Radij Chabirov podle listu Izvestija ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Baškortostán je jiný název pro Baškirsko.

Před budovou soudu v městečku Bajmak v Baškortské autonomní republice na východě evropské části Ruska se ve středu podle médií shromáždilo několik tisíc demonstrantů. Protestovali proti odsouzení Faila Alsynova ke čtyřem letům vězení za šíření nenávisti vůči osobám jiné národnosti. Aktivista toto obvinění odmítl a slíbil, že se odvolá.

Velké protesty v Rusku jsou mimořádně vzácné kvůli riziku zatčení na shromážděních, která úřady považují za nepovolená. Za poslední dva roky byly zadrženy tisíce lidí za to, že se postavily proti válce na Ukrajině, poznamenala v této souvislosti agentura Reuters. Připomněla, že Alsynov se v roce 2020 úspěšně postavil proti plánům na těžbu sody v oblasti, která se následně přeměnila v přírodní rezervaci.

„Obávám se, že se někde stala naše chyba, má osobní chyba, že jsme lidem dost nevysvětlili, co je to za lidi. Teď se o to postaráme, ukážeme jejich pravou tvář,“ prohlásil Chabirov na adresu vůdců nepokojů. Ti si podle něj nasadili „masku dobrého ekologického aktivisty“ a „vlastenců“, skutečnost je ale jiná.

Mezi údajnými zrádci jmenoval Ruslana Gabbasova, který spolu s Alsynovem zakládal mezitím zakázané hnutí Baškort. Gabbasov v telefonickém rozhovoru z litevského exilu agentuře Reuters řekl, že nespokojenost Baškirů, tvořících necelou třetinu ze čtyř milionů obyvatel autonomní republiky, způsobila politika ruského prezidenta Vladimira Putina. Ta podle Gabbasova narušila postavení baškirského jazyka a kultury. Příčiny vidí v dopadu těžební činnosti na přírodu a v nepřiměřeně vysokém zastoupení menšin v řadách ruských jednotek bojujících proti Ukrajině.

„Oproti Rusům nás posílají do války mnohem víc a také počet mrtvých je odpovídajícím způsobem vyšší,“ řekl. „Už nechceme žít jako součást Ruska. Proč taky? Máme postupně vyhynout? S touto politikou se to stane velmi rychle,“ dodal.

Policie při středečním protestu zadržela šest lidí, z nichž pět si má odpykat deset dnů a jeden 13 dnů za mřížemi.

Aktivisté podle Gabbasova svolávají na pátek velkou demonstraci na Alsynovovu podporu do Ufy, hlavního města Baškirska. „To, co se stalo včera (ve středu – pozn. red.), ukazuje, že lidé už mají dost strachu,“ řekl.