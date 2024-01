Ukrajinské jednotky po loňské protiofenzivě zmařené ruskou invazní armádou přecházejí na defenzivnější postavení a země posiluje výstavbu opevnění. Napsala to agentura Reuters, která jako příklady intenzivnějšího opevňování zmiňuje nové obranné linie, které její reportéři viděli poblíž města Kupjansk na severovýchodě Ukrajiny nebo v Černihivské oblasti na severu země.

Opevnění se do jisté míry podobá tomu, které vybudovalo Rusko na okupovaném jihu a východě, píše Reuters. Podle vojenských analytiků má ukrajinské armádě pomoci čelit útokům invazních vojsk a zároveň umožnit její regeneraci, zatímco Moskva přebírá iniciativu na bojišti. "Když se vojáci pohybují, procházejí poli, obejdete se bez opevnění. Ale jakmile se zastaví, musíte se okamžitě zakopat do země," řekl nedaleko Kupjansku jeden z ukrajinských armádních ženistů.

Reportéři Reuters navštívili zákopy, které Ukrajinci hloubí pomocí bagru i lopat na blíže neurčeném místě v Černihivské oblasti u ruských hranic. "Až civilisté odvedou svou práci (budování pozic), hustě je zaminujeme," řekl novinářům na místě Serhij Najev, velitel společných ukrajinských sil, jenž dohlíží na severní vojenský sektor.

"(Práce pokračují ) podél celé severní operační zóny... V Sumské a Černihivské oblasti, i zde ve směru na Kyjev," dodal. "Betonové konstrukce, ostnatý drát... 'dračí zuby' (betonové jehlanovité zátarasy)... Bude to souvislá betonová překážka pro obrněná vozidla," popsal velitel, podle něhož armáda za poslední měsíce rozšířila obranná opevnění na severu země o 63 procent.

U Kupjansku ukázala ukrajinská armáda agentuře nové obranné linie na konci prosince. Jeden z ženistů popsal, že obvykle nejprve pokládají dračí zuby, následuje žiletkový drát a miny, pokud je tedy použijí. Ukrajina se snaží minimalizovat používání min, aby si své území příliš nezamořila nebezpečnou municí, uvedl další ženista. Několik set metrů za dračími zuby pokračovaly práce na rozšíření sítě zákopů, které tam zpevňují dřevěné trámy a nechybí v nich obytné prostory s dřevěnými palandami.

Minulý měsíc novináři agentury navštívili nově vybudované ukrajinské zákopy v Černobylu u hranic s Běloruskem, ruským spojencem, jehož území Moskva využila v únoru 2022 pro svou invazi. Velké vojenské ženijní vozidlo v zasněžené půdě rylo široký protitankový příkop, popsal Reuters.

Prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o výrazném posilování ukrajinských opevnění na konci listopadu, učinil tak poté, co se ukrajinské protiofenzívě nepodařilo rychle prorazit ruské linie. Kyjev ujišťuje, že nadále usiluje o znovudobytí všech okupovaných území, ale v tuto chvíli se podle Reuters soustředí na politicky citlivé reformy týkající se odvodů vojáků s cílem doplnit armádní stavy a na řešení nedostatku dělostřelectva na frontě.

S klesajícími zásobami ukrajinské dělostřelecké munice poklesla míra ruských ztrát, což Moskvě usnadňuje generování nových jednotek a časem by jí to mohlo umožnit otevřít nové linie útoku, uvedl Jack Watling z londýnského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). "Na ukrajinské straně se snaží minimalizovat vlastní ztráty, ale také regenerovat útočnou bojovou sílu," dodal Watling, podle něhož by opevnění mohla sloužit i k obraně ukrajinských sil po jejích křídlech, až Ukrajinci přejdou do ofenzívy.

Ruská armáda mezitím podle analytiků zvyšuje tlak v okolí měst, jako je Kupjansk, Lyman nebo Avdijivka. Podle Zelenského je zapotřebí posílit opevnění a práce na nich zintenzivnila kolem trojice zmíněných měst, dále v Doněcké oblasti, kterou prochází frontová linie, a obecně také podél hranic s Ruskem a Běloruskem - v Charkovské, Sumské, Černihivské, Kyjevské, Rivnenské a Volyňské oblasti. Kyjev chce posílit rovněž obranu v Chersonské oblasti na jihu země, jejíž část Rusové okupují.

O intenzitě a celkovém rozsahu budování opevnění nejsou k dispozici veřejně dostupné údaje, podotkl Reuters a upozornil, že Ukrajina má v některých částech Donbasu na východě země obranné linie od roku 2014, kdy Rusko podpořilo tamní separatistické ozbrojence, kteří se poté zmocnili kontroly nad částí regionu. Po celou dobu ruské invaze je ukrajinská armáda silně opevněna v takových místech, jako je město Avdijivka, které se nacházelo poblíž frontové linie už před ruskou invazí v únoru 2022 a Moskvou vyslaná vojska ji nedokázala ovládnout ani po téměř dvou letech své vojenské agrese.