Předseda Evropské rady Charles Michel o víkendu překvapil mnohé, když oznámil, že bude v červnových volbách do Evropského parlamentu kandidovat jako lídr kandidátky valonského Reformního hnutí (MR), tedy strany, kterou už v minulosti vedl a také zastupoval v belgickém parlamentu. V případě úspěchu by Michel nastoupil do funkce europoslance v polovině července a zkrátil by si tak svůj současný mandát předsedy Evropské rady, který měl trvat až do 30. listopadu. Michelovo oznámení si vysloužilo množství kritiky a obvinění ze sobeckých zájmů, nezodpovědnosti a upřednostnění své vlastní kariéry před EU, napsal belgický web The Brussels Times.

Jako předseda Evropské rady je Charles Michel odpovědný za koordinaci schůzek nejvyšších představitelů členských států EU. V případě nepřítomnosti takové vůdčí postavy přechází odpovědnost za řízení summitů EU na vůdce kteréhokoli členského státu, jehož země zrovna EU předsedá. Od července by to přitom měl být maďarský premiér Viktor Orbán, což si mnozí nedokážou představit vzhledem ke kontroverzním postojům Budapešti, pokud jde o válku na Ukrajině, ale i sporům Maďarska s EU kvůli nedodržování pravidel právního státu.

Jak napsal belgický web, i když je Michelovo rozhodnutí legální, vyvíjí obrovský tlak na unijní vůdce, kteří se budou muset pokusit co nejrychleji najít nástupce současného předsedy Evropské rady. Michel na svém rozhodnutí nicméně trvá. „To je demokracie. Pokud budu zvolen, složím přísahu. Své povinnosti předsedy Evropské rady budu vykonávat do té doby, než v polovině července složím přísahu poslance Evropského parlamentu,“ uvedl.

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat. „Jako předseda Evropské rady Michel projevil především pohrdání parlamentem, do kterého nyní kandiduje. Je to cynické a neuvěřitelné,“ uvedla europoslankyně Sophie in ’t Veldová z frakce Renew. „Kapitán, který opouští svou loď uprostřed bouře, ukazuje, že se nestará o osud Evropy. Evropský parlament není místo dočasného odpočinku mezi zaměstnáními,“ dodala.

Michelův krok „vydláždí cestu Viktorovi Orbánovi, představiteli rotujícího předsednictví v Radě EU, k tomu, aby převzal vedení,“ napsal na sociálních sítích profesor unijního práva na College of Europe Alberto Alemanno. Ten rovněž upozornil na další „nekompetentní chování“ Charlese Michela během působení v čele Evropské rady, včetně chaotického stylu vedení, neshod s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou či neschopnost „zvládnout Viktora Orbána“.

V minulosti se Michel stal terčem kritiky i kvůli mimořádně vysokým výdajům na svou leteckou přepravu a kvůli nechvalně známému incidentu „sofagate“, kdy předseda Evropské rady během setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem usedl na jedinou volnou židli, takže si Ursula von der Leyenová neměla kam sednout.

V belgickém táboře, v jeho straně MR, nicméně Michelovo rozhodnutí s nadšením uvítali. „Byli bychom blázni, kdybychom jako strana nechtěli za našeho vůdce muže, který byl evropským prezidentem,“ řekl listu De Standaard Michelův stranický kolega Georges-Louis Bouchez.

Když se hlavním kandidátem Reformního hnutí do evropských voleb stal Charles Michel, vyvstala otázka ohledně budoucnosti dalšího dosud silného a vysoce postaveného představitele strany – eurokomisaře Didiera Reynderse, uvedl list The Brussels Times. Pětašedesátiletý politik se chce údajně ucházet o další vysokou funkci, nicméně mimo EU. Jde o pozici generálního tajemníka Rady Evropy.

O tuto funkci Reynders usiloval již v roce 2019, nicméně nakonec ji získala chorvatská politička Marija Pejčinovičová Buričová. Jako kandidáta musí Reynderse jmenovat federální belgická vláda. Podle belgického listu se přitom očekává, že se tak stane už tuto středu a nynější eurokomisař bude muset opustit svou pozici, když povede kampaň. Charles Michel se v této souvislosti nechal slyšet, že on kampaň nepovede „nijak ve velkém“ a bude se zároveň starat i o své povinnosti předsedy Evropské rady.