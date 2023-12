Téměř dva roky od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu opadla pozornost kdysi věnovaná každému, byť jen málo významnému posunu na frontách. I těm největším optimistům na Západě došlo, že válka se protáhne, že Rusko zvládlo přepnout svoji ekonomiku na válečnou výrobu a že dlouhodobější západní pomoc Ukrajině je z různých důvodů ohrožena. Rok 2024 tak může být pro vývoj války rozhodující právě při pohledu na stav ekonomiky – a to nikoliv jen té ukrajinské nebo ruské.

Čím dál víc vychází najevo, že platí, co napsal Franz‑Stefan Gady ve svém hodnocení nového filmu Napoleon. „Film režiséra Scotta je dalším z dlouhé řady filmů, románů i historických knih, které světu ukazují naprosto špatný pohled na to, jak jsou vedeny války – a co je ještě důležitější: jak se vyhrávají,“ napsal na sociální síti Bluesky tento analytik think‑tanku IISS sledující válku na Ukrajině.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co rozhoduje o vítězství válek.

Proč si Rusko vede lépe, než Západ čekal.

Na čem je závislá Ukrajina.

Jakému tlaku může Kyjev v roce 2024 čelit.