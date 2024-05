Newyorská policie v noci na dnešek vyklidila budovu Kolumbijské univerzity, kde se předtím zabarikádovaly desítky propalestinských demonstrantů. Podle médií zadržela desítky lidí. Obsadily především budovu Hamilton Hall. Chtěly tím vedení školy přinutit k přerušení veškerých finančních vazeb na Izrael a na firmy, které s ním mají obchodní kontakty.

Během akce nebyl podle sdělení policie nikdo zraněn. Kolumbijská univerzita uvedla, že policie do kampusu vstoupila ve středu brzy ráno středoevropského času na žádost školy. „Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem obnovit bezpečnost a pořádek v naší komunitě,“ sdělila univerzita a dodala, že vzhledem k okupaci budovy protestujícími neměla na výběr. „Domníváme se, že skupinu, která vnikla do budovy a obsadila ji, vedou jednotlivci, kteří nejsou spojeni s univerzitou,“ dodala.

V kampusu zasahovaly stovky policistů, řada z nich se do obsazené budovy dostala oknem. Stanice BBC ze zásahu zveřejnila video, na kterém je vidět, jak policisté lezou do budovy přes rampu z policejního vozu. Univerzita nyní požádala policii, aby v kampusu zůstala alespoň do 17. května, tedy do ukončení promocí, a zajistila, že demonstranti neobnoví protestní tábor.

Krize na prestižní univerzitě, jejíž propalestinští studenti inspirovali protesty na vysokých školách po celých Spojených státech, trvá už téměř dva týdny. Původní „tábor solidarity s Gazou“ v Kolumbijské univerzitě 18. dubna vyklidila policie, první vlna zatýkání a přerušování studia ale napětí jen vystupňovala a v univerzitním areálu na severu Manhattanu brzy vyrostlo nové stanové městečko.

Škola mezitím zahájila podmínečné vylučování studentů, kteří do ultimáta protestní tábor neopustili. Mluvčí ústavu Ben Chang uvedl, že univerzita uznává svobodu projevu, protesty ale nemohou mít podobu, která znemožňuje výuku a zkoušky.

Policisté proti demonstrantům na amerických univerzitách v souvislosti s podobnými protesty zasahovali už dříve, ve vazbě za poslední dva týdny skončily stovky lidí, někteří po střetech s policií. Agentura AP informuje o více než 1000 zatčených v kampusech napříč americkými státy.