Chlapi, nechte mě tady. Nemůžu chodit, pronese ukrajinský voják v úzkém zákopu pod neustálým ruským ostřelováním. Přes obvazy na nohách poraněných od šrapnelů mu teče krev. Zatímco leží na zemi a kouří cigaretu, zdravotnice jednotky se ho snaží ošetřit. Před chvílí několik metrů od nich projely čtyři nepřátelské tanky a přiměly je i jejich spolubojovníky ukrýt se do černé úrodné země, která se otřásá, jak se stroje valí nad hlavou. Misí jednotky bylo znovudobytí 150 metrů zákopů podél hranice lesa ve východoukrajinském městě Avdijivka, o které se na ukrajinské frontě vedou jedny z nejtěžších bojů, napsala stanice CNN.

Na frontové linii se Avdijivka nachází od roku 2014, kdy promoskevští separatisté obsadili velkou část ukrajinského Donbasu včetně nedalekého Doněcku. Zákopové opevnění tam bylo budováno osm let. Pod palbou je město od loňského února, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi do země. A více než měsíc v Avdijivce zuří prudké boje, neboť ruské síly tam zahájily rozsáhlý útok s nepřetržitým ostřelováním a vlnami útočících vojáků i obrněných vozidel ve snaze město obklíčit.

Ukrajinští vojáci jsou silně opevnění a ruské síly odrážejí. V tamních zákopech se s nimi pod palbou ocitá i velitel ukrajinské roty Oleh Sencov. Známý sedmačtyřicetiletý ukrajinský filmař, kterého Rusové v roce 2014 na pět let uvěznili, je nyní vojákem 47. mechanizované brigády ukrajinských pozemních sil. Bojoval v některých z nejzuřivějších bitev války – u Bachmutu, v Záporožské oblasti a teď u Avdijivky.

Společně se svými spolubojovníky 19. října natočili pomocí kamer umístěných na helmách a tělech tehdejší pětihodinovou bitvu, jejich záběry ilustrují krutost války a hrůzy zákopů.

„Snažili jsme se získat téměř kilometr dlouhý lesní úsek. S dalšími dvěma údernými skupinami jsme zaútočili na tři pozice. Naše útočná skupina měla držet zákop dlouhý 150 metrů. Šli jsme do něj, obsadili 50 metrů a nemohli jsme dál, protože početná nepřátelská pěchota kladla silný odpor,“ řekl Sencov CNN.

Zatímco on a jeho jednotka bojovali o udržení pozice na hranici lesa, začaly oblastí postupovat dvě ruské brigády. Ukrajinská jednotka se ocitla v boji ze všech stran. Pod neustálou palbou nepřátelských dronů, dělostřelectva a tanků projíždějících několik metrů od jejích pozic.

Záběry z dronu pořízené ukrajinskou armádou ukázaly čtyři ruské tanky ostřelující hranici lesa, kde byly v zákopech tři ukrajinské útočné skupiny. Sencovova jednotka, která se nacházela uprostřed, byla jako jediná ušetřena. „Ze všech operací, které moje rota podnikla, byla tahle první, kdy se nám nepodařilo misi dokončit,“ řekl režisér. Tři muži z jednotky utrpěli zranění, včetně Sencova. Na videu je vidět zdravotnice, jak rychle přikládá hrudní krytí a obvazy svým zraněným kolegům.

„Vyhnali nás odtamtud, protože jsme nebyli schopni udržet své pozice. Tak jsme se stáhli. Naše skupina se stáhla se zraněními, ale přežila. Ovšem další dvě skupiny, které útočily současně s námi, byly téměř úplně zničeny,“ přiblížil Sencov.

Útok na Avdijivku se odehrává v době, kdy frontové linie zůstávají relativně statické a ukrajinská protiofenziva pokračuje mnohem pomaleji, než se původně předpokládalo. Podle analytiků je cílem Rusů obklíčit město a obsadit vyvýšenou oblast poblíž průmyslového zařízení, což by Rusku poskytlo účinnou palebnou kontrolu nad ukrajinskými zásobovacími trasami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počátkem měsíce označil boje v Avdijivce za „nápor“ a prohlásil, že bitva v mnoha ohledech „určí celkový průběh války“.

Ukrajina tvrdí, že od začátku obnovené ruské ofenzivy na město zasadila invazním vojákům a technice masivní údery. A zdá se, že Rusko přešlo k taktice „mlýnku na maso“, kterou použilo na ukrajinské síly bránící město Bachmut. Šéf avdijivské vojenské správy Vitalij Barabaš v pondělí uvedl, že v průmyslové zóně na okraji místní koksovny pokračují prudké boje, ale ukrajinské jednotky drží linii. Proruští blogeři tvrdí, že moskevské síly dosáhly v průmyslové zóně určitých úspěchů. CNN nemohla tato tvrzení nezávisle ověřit. Navzdory čtyřiadvacetihodinovému silnému ostřelování zůstává v Avdijivce podle doněcké policie téměř 1300 obyvatel.

Podle Sencova je pro bojovníky důležité přijmout smrt. „Pokud si člověk nepřipouští myšlenku, že může být zabit, nemá ve válce co dělat. Musíte přijmout to, že můžete být zabiti. Vždy je to ale děsivé,“ pronesl.

Boje v zákopech se staly neoddělitelnou součástí ruské války na Ukrajině. Malé útočné skupiny bojují o každý metr zákopů. Vojáci do nich vyrazí většinou v noci nebo ráno, obsadí část zákopu a začnou se přes něj přesouvat, často ještě v době, kdy jsou tam nepřátelské jednotky. „Takto se vede válka. Tímto způsobem se odehrává 90 procent útočných akcí,“ konstatoval Sencov.

„Je dobré, když na pozicích slyšíte hlasy Rusů. Znamená to, že se prozrazují. Víte, kde se nacházejí. Horší je, když je neslyšíte. Myslíte si, že tam nejsou. Jdete zákopem a jsou tam. To je léčka,“ popsal Sencov, podle něhož není organizace lidí na place při natáčení filmu o moc těžší než organizace lidí v jednotce. „Potřebujete bojové dovednosti, ale hlavní je organizovat lidi,“ míní.

Ukrajina se podle něj musí připravit na dlouhou válku a vypracovat strategii pro případ, že by se boje protáhly na roky. „Tuto válku jsme neprohráli, ale ještě ani nevyhráli. Musíme přestat myslet na to, co bude po vítězství, a přemýšlet, jak zajistit, abychom vítězství dosáhli co nejdříve… Zítra žádné vítězství nebude,“ upozornil otec čtyř dětí, jehož nejmladšímu potomkovi je teprve rok. On sám cítí, že v boji za právo své země na existenci musí pokračovat.

„Všechny války jsou strašné. Neexistují žádné dobré války. Lidé vždy ve válce trpí a umírají. Jedinou otázkou je, proč trpí a proč umírají. Rusové se nechávají oblbnout Putinovou propagandou. Ukrajinci bojují většinou jako dobrovolníci za svobodu na své vlastní půdě,“ prohlásil s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina.