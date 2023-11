Dohody, které ve středu dosáhli americký prezident Joe Biden a jeho čínský kolega Si Ťin-pching, by se daly označit za technické. Týkají se obnovení vojenské komunikace mezi oběma zeměmi nebo boje proti pašerákům chemikálií, z nichž se vyrábí silná droga fentanyl, jejíž zvýšená spotřeba trápí Spojené státy. Ale v napjaté atmosféře, která mezi oběma velmocemi v posledních letech vládne, je to téměř průlom, na nějž by mohli diplomaté a politici obou zemí dál navázat a snížit tak globální napětí.

Jejich čtyřhodinová schůzka v San Francisku ve vile známé ze seriálu Dynastie by mohla být počátkem klidnějšího období čínsko-amerických vztahů, které dostaly turbulentnější podobu poté, co tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová navštívila v srpnu 2022 Tchaj-wan. Ten čínští komunisté považují za odpadlickou provincii, kterou by nejraději získali zpět.

