Násilí páchané židovskými osadníky na palestinském Západním břehu Jordánu od 7. října prudce vzrostlo. Izraelská armáda a kolonisté od doby, kdy Hamás spáchal zvěrstva proti Izraeli, zabili na tomto území nejméně 155 Palestinců. Toto číslo je jen zlomkem počtu mrtvých, kteří za stejné období zahynuli při izraelském bombardování Gazy. Obětí však nebezpečně rychle přibývá a okupovaný Západní břeh se blíží k bodu varu, napsal magazín The Economist.

Již loňský rok byl pro Palestince na Západním břehu nejsmrtelnější za posledních 20 let. Skupiny osadníků jsou stále troufalejší a armáda zintenzivnila své razie v palestinských městech. Od 7. října se však situace dramaticky zhoršila. Při současném tempu budou čtyři týdny od útoku Hamásu pro Palestince na Západním břehu smrtelnější než celý loňský rok.

Zejména válka v Gaze vyburcovala některé z násilnějších skupin osadníků na Západním břehu. Někteří se chtějí pomstít za zvěrstva Hamásu. Jiní prostě využívají situace k tomu, aby se vyřádili, zatímco izraelská armáda je zaneprázdněna jinde – v Gaze a na severní frontě s Libanonem. V důsledku toho se Palestinci na Západním břehu cítí ještě zranitelnější než obvykle.

Podle Jonatana Kanoniče z izraelské nevládní organizace Ješ Din, která monitoruje židovské osady na Západním břehu, se v posledních několika týdnech změnilo to, že se zřejmě spojili složky armády a osadníci, kteří mají sklony k násilí.

„Lidé někdy nosí armádní kalhoty nebo košile, mají zbraně,“ vysvětlil Kanonič. „Nechápete, jestli je to osadník, nebo voják, nedá se to poznat. Teď je to všechno stejné. Jestliže dříve vojáci nečinně přihlíželi a nic nedělali, nyní se k osadníkům v jejich útocích přidávají,“ dodal.

V osadách (kromě východního Jeruzaléma) na Západním břehu, které OSN a zahraniční vlády včetně americké považují za nelegální, žije přibližně 500 tisíc Izraelců. Osady jsou často uváděny jako překážka v mírových rozhovorech a zjevně podkopávají územní celistvost budoucího palestinského státu. Výstavba osad se od izraelsko-palestinských mírových dohod podepsaných v Oslu v roce 1993 neustále zvyšuje.

Od 7. října americký prezident Joe Biden marně naléhá na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby osadníky omezil. Zdá se, že extrémní pravicoví osadníci, kteří zastávají klíčové posty v Netanjahuově kabinetu, nemají chuť situaci uklidnit. Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir s úsměvem rozdával Izraelcům pušky na ochranu „osad a měst“.

Někteří palestinští aktivisté tvrdí, že izraelská vláda chce s pomocí osadníků vylidnit Západní břeh od Palestinců.

Osadníci jsou jen zřídkakdy trestáni za to, že iniciovali násilí. V červnu řádili v palestinském městě Turmus Ajjá a zapalovali domy a auta. Jeden izraelský důstojník označil útoky osadníků za „nacionalistický terorismus“. Žádné vážné důsledky však nenásledovaly.

Někteří palestinští představitelé a zahraniční pozorovatelé již několik let varují před třetí intifádou neboli povstáním – a nyní se obávají, že pravděpodobně vypukne. „Už to propuklo,“ říká Taufík Tiráví, bývalý šéf palestinské bezpečnosti se silnými vazbami na uprchlické tábory na Západním břehu. „Lidé překypují hněvem a revolučním duchem,“ dodává.

Nepokoje se zatím omezují hlavně na protesty v palestinských městech. Izraelské bezpečnostní síly, někdy s pomocí palestinských úřadů, zatkly tisíce lidí, aby udržely situaci pod pokličkou. Izraelská kontrolní stanoviště výrazně omezují pohyb Palestinců.

Palestinská samospráva, která má spravovat části Západního břehu, je při ochraně palestinských civilistů do značné míry bezmocná. Její vysoce postavení představitelé jsou rozhodně proti další intifádě, protože se obávají, že by to Hamásu poskytlo příležitost stát se dominantní palestinskou silou na Západním břehu. Většina násilností se stejně odehrává v oblastech, kde palestinské bezpečnostní síly nemají volný pohyb ani jurisdikci. Palestinci počítají s tím, že je nemyslitelné, aby zatkli osadníka nebo se mu přímo postavili.

Jeden z palestinských bezpečnostních veteránů říká, že se obává, že jediný incident může vyvolat intifádu. „Cítím na Západním břehu krev. Nevím, kde to bude, ale blíží se to: osadníci udělají něco strašného,“ řekl.