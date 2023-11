Jakmile se žadatelé o azyl dostanou do Evropy, je velmi těžké je vyhostit. A to i v případě, že jde o ekonomické migranty, kteří ve státech Evropské unie nemají nárok na ochranu. Členským zemím EU se daří vyhostit jen zhruba pětinu zamítnutých žadatelů o azyl. Ti ostatní v Evropě dál zůstávají – nelegálně. Itálie teď uzavřela dohodu s Albánií, která to má zásadně změnit. O podobných smlouvách uvažují i další státy jako Německo nebo Rakousko.

Do speciálních táborů v Albánii bude moci Itálie odeslat 36 tisíc žadatelů o azyl ročně. Hlavní důvod je jasný – pokud by nelegální migranti skončili v Albánii, a nikoliv v Itálii, mělo by to výrazně snížit jejich motivaci vydat se na plavbu přes Středozemní moře do Evropy. Řada z těchto lidí do Itálie připlouvá s cílem dostat se odtud v rámci volného pohybu v schengenském prostoru do Německa a dalších zemí západní nebo severní Evropy. Z hlídaných táborů v Albánii by to bylo mnohem složitější.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdo bude za fungování táborů mimo EU platit.

V čem se chtějí inspirovat další země.

V čem je plán odlišný od britského modelu, který zamítl soud.