Počet obětí pátečního silného zemětřesení v Nepálu dál roste, otřesy si vyžádaly nejméně 128 mrtvých. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na policii. Zraněných je podle agentury AFP více než stovka.

Živel udeřil zejména v nepálských okresech Džadžarkot a Rukum, kde se zřítil neupřesněný počet domů. Podle svědků bylo zemětřesení citelné i v indickém hlavním městě Dillí, kde se roztřásly budovy. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace, že by zemětřesení postihlo české občany pobývající v Nepálu.

Podle agentury DPA panují obavy, že se počet obětí ještě zvýší. „Máme zprávy, že pod sutinami je pohřbeno mnoho lidí,“ uvedl jeden z oficiálních činitelů okresu Džadžarkot.

Vedoucí oddělení komunikace s médii ministerstva zahraničí Mariana Wernerová sdělila, že ministerstvo zatím nemá informace o tom, že by se zemětřesení dotklo českých občanů. Naopak se ozvali čeští občané, aby českému velvyslanectví v Dillí sdělili, že jejích známí, kteří v Nepálu pobývají, jsou v pořádku.

V cestovatelském systému Drozd je nyní zaregistrováno asi 250 českých občanů v Nepálu. „Ale vypadá to, že se to zemětřesení té turistické oblasti vyhnulo,“ uvedla Wernerová. Podotkla, že Česko má v Káthmándú honorární konzulát a s ním je česká velvyslankyně v kontaktu. Pokud by se něco stalo, dozvěděla by se to od něj, dodala.

Krátce po zemětřesení začaly v některých postižených oblastech záchranné akce. „Záchranné a pátrací týmy musejí uvolňovat silnice zablokované sesuvy půdy v důsledku zemětřesení, aby se dostaly do postižených oblastí,“ prohlásil jeden z policejních úředníků z okresu Rukum. Premiér země Pušpa Kamál Dahal vyjádřil hluboký zármutek nad ztrátami na životech a škodami na majetku a nařídil bezpečnostním složkám okamžité zahájení záchranných operací.

Nepálské středisko pro monitoring zemětřesení uvedlo, že epicentrum otřesů o síle 6,4 stupně bylo v okrese Džadžarkot a že zemětřesení přišlo krátce před půlnocí místního času (okolo 19:00 SEČ). Německé geofyzikální centrum GFZ nicméně později sílu živlu stanovilo na 5,7 stupně, zatímco podle americké geologické služby USGS to bylo 5,6 stupně.

V dubnu 2015 zasáhlo téměř celý Nepál zemětřesení o síle 7,8 stupně, zejména pak údolí Káthmándú v centrální části země. Otřesy postihly také Indii, Bangladéš a Tibet a celkem si vyžádaly téměř 9000 obětí.