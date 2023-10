Sobotní zemětřesení v západním Afghánistánu má více než 2000 obětí. Dalších více než 9000 lidí bylo zraněno. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje ministerstva pro katastrofy. Zemětřesení je tak jedno z nejsmrtelnějších v zemi za posledních 20 let.

Afghánskou provincii Herát zasáhlo v sobotu několikanásobné zemětřesení. Podle americké geologické služby USGS mělo jedno z nich sílu až 6,3 stupně. Otřesy byly cítit i v sousedním Íránu. Místní obyvatelé podle agentur hovořili o desítkách otřesů.

Ministerstvo uvedlo, že celkem při zemětřesení zemřelo 2053 osob a 9240 bylo zraněno. Poškozených nebo zničených je 1329 domů. Mluvčí ministerstva informací a kultury agentuře AP řekl, že zničeno bylo asi šest vesnic, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byly zničeny nebo částečně poškozeny domy v nejméně 12 obcích provincie Herát.

V Herátu po zemětřesení vypadlo telefonní spojení, což ztěžuje získání podrobných informací z postižených oblastí, upozornila AP. Videa na sociálních sítích ukazují stovky lidí v ulicích před jejich domy a úřady ve městě Herát. Vládnoucí hnutí Tálibán vyzvalo místní organizace, aby co nejdříve dorazily do oblastí postižených zemětřesením a pomohly odvézt zraněné do nemocnice, poskytly přístřeší lidem bez domova a doručily potraviny těm, kteří přežili. Bezpečnostní složky by měly využít všechny své zdroje k záchraně lidí uvězněných pod troskami.

Herát je považován za kulturní metropoli Afghánistánu. V provincii podle údajů Světové banky žije 1,9 milionu obyvatel.

V oblasti se stýkají arabská, indická a euroasijská zemská deska a dochází zde k silným zemětřesením opakovaně. V červnu 2022 zasáhlo zemětřesení hornatou oblast na východě země a zahynulo při něm nejméně 1000 lidí a zhruba 1500 bylo zraněno. Stalo se tak nejsmrtelnějším zemětřesením v zemi za posledních 20 let.