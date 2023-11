V Los Angeles se muž křičící „zabíjejte Židy“ pokusil vloupat do domu jedné rodiny. V Londýně se dívky na dětském hřišti dozvěděly, že jsou „smradlavé Židovky“ a že by neměly chodit na skluzavku. V Číně se na sociálních sítích množí příspěvky přirovnávající Židy k parazitům, upírům nebo hadům, které získávají tisíce „lajků“. Jde o příklady antisemitismu, který celosvětově prudce vzrostl po útoku ozbrojenců Hamásu na jih Izraele 7. října a následné válce proti islamistické skupině, kterou Izrael zahájil v Pásmu Gazy, napsala agentura Reuters.

„Je to od druhé světové války nejděsivější doba na to, být Židem. Problémy jsme měli i dříve, ale takhle špatné to za mého života ještě nebylo,“ řekl dvaašedesátiletý Anthony Adler před synagogou, kam se šel pomodlit v londýnské čtvrti Golders Green s početnou židovskou komunitou.

"Bude útok za útokem. Už jsme připraveni úplně zničit Hamás," prohlásil šéf izraelské armády

Adler, který vede tři židovské školy, dvě z nich po 7. říjnu dočasně uzavřel kvůli obavám z útoků na žáky a ve všech třech posílil bezpečnost. „Největší strach máme z toho, že dojde k náhodnému útoku na naši komunitu, na naše rodiny a děti,“ řekl.

V zemích, kde jsou k dispozici údaje od policie nebo lidskoprávních organizací, včetně Spojených států, Británie, Francie, Německa a Jihoafrické republiky, je vzorec jasný: počet antisemitských incidentů vzrostl od 7. října o několik stovek procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Většina incidentů spočívá v nadávkách, urážkách nebo výhrůžkách na internetu, graffiti a hanobení židovských nemovitostí, podniků nebo míst s náboženským významem, ale významnou část tvoří fyzické útoky.

Společným znakem je, že hněv nad smrtí tisíců Palestinců v důsledku izraelského bombardování Gazy je uváděn jako ospravedlnění pro slovní nebo fyzickou agresi vůči Židům obecně, často doprovázenou používáním urážek, které mají kořeny v dlouhé historii antisemitismu.

„Žid se podle nich rovná Izrael – a rovná se zabíjení palestinských dětí,“ uvedla politoložka Nonna Mayerová z francouzského Národního poradního výboru pro lidská práva (CNCDH). Popisovala, co se honí hlavou těm, kteří stojí za antisemitskými incidenty.

Atmosféra strachu je pro mnoho Židů horší než při předchozím nárůstu antisemitismu v souvislosti s propuknutím násilí na Blízkém východě, částečně kvůli intenzitě konfliktu v Gaze a částečně kvůli traumatu ze 7. října.

„Představa, že Izrael je největším útočištěm, je zcela rozvrácena tím, co se stalo 7. října,“ řekla Mayerová.

Celosvětově nejmrazivějším antisemitským incidentem bylo nedělní napadení letiště v ruském Dagestánu rozzuřeným davem, který po příletu letadla z Tel Avivu hledal Židy, kterým by mohl ublížit.

Na Cornellově univerzitě na severu státu New York byla po internetových výhrůžkách, včetně výzvy k jeho bombardování, zvýšena bezpečnost v okolí Centra pro židovský život.

V Johannesburgu se v sobotu propalestinští demonstranti vydali na pochod do oblasti s početnou židovskou komunitou a strhávali snímky izraelských rukojmích v Gaze z obvodových zdí synagogy, kde se konala bohoslužba k šabatu.

„Cítím vztek na lidi, kteří se snaží omezit mou svobodu vyznání a svobodu pohybu, z velké části na základě svého antisemitismu,“ řekl Akiva Carr, který byl v době incidentu v synagoze.

Oficiální reakce na nárůst antisemitismu se v jednotlivých zemích liší.

Ve Spojených státech a západní Evropě úřady většinou rychle vyjádřily silnou podporu židovským komunitám, odsoudily antisemitismus a v některých případech posílily bezpečnost na příslušných místech.

V Izraeli vláda po dagestánském incidentu uvedla, že by izraelští občané „měli v této době zvážit nutnost cestovat do zahraničí“, a vyzvala Izraelce pobývající v zahraničí, aby byli ostražití a neúčastnili se demonstrací.

V Číně, kde vláda na sociálních sítích běžně cenzuruje slova nebo výrazy, které považuje za citlivé, nic nenasvědčovalo tomu, že by podnikla nějaké kroky k omezení přívalu jedovatých antisemitských poznámek. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí pouze uvedl, že čínské zákony zakazují používání internetu k šíření extremismu, etnické nenávisti nebo diskriminace.