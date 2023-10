Záměr nové slovenské vlády zastavit vojenskou pomoc Ukrajině konflikt jen sotva změní, uvedl dnes podle agentury AFP mluvčí Kremlu. O nulové vojenské pomoci Ukrajině hovořil nově jmenovaný předseda slovenské vlády Robert Fico. Slovensko ale podle Kremlu sehrává jen minimální roli v dodávkách západních zbraní Kyjevu.

„Podíl Slovenska na dodávkách zbraní (Kyjevu) nebyl ve skutečnosti až tak velký, a proto (rozhodnutí zastavit vojenskou pomoc Bratislavy) celý proces sotva ovlivní,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, než znovu obvinil Spojené státy, že svou pomocí Ukrajině přilévají olej do ohně.

"Nejednat je ještě děsivější. Překonávám strach o svůj život," říká ruský voják bojující za Ukrajinu

„Hlavním hybatelem tohoto procesu vůbec není Kyjev, ale Spojené státy. Proto čím déle budou USA přilévat olej do ohně svými kroky, svou přímou angažovaností v konfliktu, tím déle bude pokračovat. Ale stejně to nebude schopno změnit chod událostí. Rusko dosáhne svých cílů,“ zdůraznil mluvčí Kremlu podle státní agentury TASS.

Fico vystupoval proti vojenské pomoci Ukrajině už před zářijovými parlamentními volbami, které jeho strana Směr – sociální demokracie vyhrála. Ve čtvrtek přislíbil, že nebude hlasovat pro žádné sankce proti Rusku, pokud by poškodily i Slovensko.

Slovensko do nástupu Ficovy vlády patřilo k silným podporovatelům Ukrajiny, které pomáhalo i vojenskými dodávkami, a rovněž se řadilo k zastáncům protiruských sankcí.

Ficův postoj znamená, že po Maďarsku je Slovensko druhou zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu.

Komentátoři poukazují na to, že Ficův negativní postoj k vojenské pomoci Ukrajině by paradoxně mohl poškodit slovenské zbrojovky, které po hubených letech zažívají lepší časy právě kvůli oživení poptávky po jejich produkci v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Týká se to i vlajkové lodě slovenského zbrojního průmyslu, samohybných houfnic Zuzana 2. Ty se nyní pro Ukrajinu vyrábějí v rámci komerčního kontraktu.

Slovenská státní firma Konštrukta-Defence na začátku srpna předala Ukrajině další dva kusy samohybných houfnic Zuzana 2. Jsou to první dělostřelecké soupravy z celkem 16, jejichž výrobu financují Dánsko, Norsko a Německo. Podle tehdejšího vyjádření slovenského ministerstva obrany všechny slíbené slovenské houfnice Ukrajinci dostanou do konce roku 2024.