Den šestistý třetí, 19. října 2023.

Stojím před domem, kde bydlím. Na lavičce opodál kouří starý muž cigaretu. Nedaleko zastaví auto pomalované maskovacími barvami, vystoupí z něj mladý kluk a vrhne se ke staříkovi. Objímají se, starý muž se téměř rozpláče. „Přišel jsem se rozloučit,“ zamumlá mladík. Je to vnuk, který se zastavil za dědečkem, než půjde do armády. Jeho velitel trpělivě stojí u auta a čeká. Starý muž dál sedí, utírá si slzy a kouří jednu cigaretu za druhou. A říká, že to je už druhý jeho vnuk, který jde do války.

Už dříve jsem psal, jak se za více než rok a půl aktivní války změnila ukrajinská politika i armáda. Teď jsem se rozhodl pustit do toho nejdůležitějšího: „A jak jsme se změnili my, Ukrajinci? V čem konkrétně?“ Není to snadná otázka, už jen proto, že já sám jsem v procesu, že musím pochopit i sám sebe. Nejen své okolí.

Zbývá vám ještě 90 % článku