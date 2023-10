Konfliktu na Ukrajině hrozí patová situace, kdy žádná ze stran nebude schopná dosáhnout svých cílů. Na konferenci SH!FTS v Praze to v úterý řekl bývalý šéf britské rozvědky MI6 Alex Younger. Vyjádřil také obavy o budoucí podporu Ukrajiny ze strany Spojených států, pokud v tamních prezidentských volbách zvítězí Donald Trump.

Podle Youngera vývoj konfliktu ukazuje, že se zdá být nedosažitelná vize ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o vytlačení Rusů za hranice z roku 2014. Zároveň ale Rusko nemá sílu na plné ovládnutí Ukrajiny. „Máme tady novou Koreu, kdy došlo k rovnováze sil,“ odkázal na paralelu ke konfliktu z 50. let minulého století.

"Vedeme aktivní obranu." Putin mírní přehnaný optimismus ohledně postupu u Avdijivky

Younger vyzdvihl prvotní reakci na ruskou agresi z loňského roku. Podle něj nikdo nepředpokládal tak kvalitní odpověď na útok. Ukrajinská společnost se podle něj ukázala soudržná a připravená klást odpor, Západ projevil vůči Rusku jednotu. „Pokud by (ruský prezident Vladimir) Putin předem věděl, jaká bude reakce na invazi z února 2022, vůbec by se do ní nepustil,“ řekl.

Zároveň ale bývalý šéf britské rozvědky upozornil, že na Západě už se projevuje určitá únava z války, která trvá druhým rokem, a Ukrajina do jisté míry ztrácí pozornost. Přispěl k tomu i aktuální teroristický útok Hamásu na Izrael. Podle Youngera hrozí oslabení podpory Ukrajině ze strany USA v případě, že v tamních prezidentských volbách zvítězí Trump, který slibuje zastavení války.

Younger konstatoval, že i s ohledem na nejistoty ve Spojených státech bude muset Evropa převzít větší zodpovědnost za podporu Ukrajiny. Míní však, že podpora napadené země pomohla Evropě najít její geopolitickou identitu.

Ruský útok nedopadl dobře

Zatímco ukrajinská protiofenziva na jihu země postupuje pomalu, Rusko minulý týden zahájilo vlastní rozsáhlý útok s menším cílem: východoukrajinským městem Avdijivka. Podle většiny svědectví pro Moskvu nedopadl dobře. Napsal to dnes list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož ruský útok na Avdijivku ukazuje, jak je pro obě strany těžké posunout frontovou linii, která se za skoro rok příliš nehnula. A není jasné, zda je někdo schopen frontovou linií výrazněji zahýbat.

Ukrajinská armáda tvrdí, že zničila desítky ruských tanků a dalších obrněných vozidel a zabila stovky ruských vojáků, přičemž ztratila jen málo území. Video zveřejněné ukrajinskými představiteli ukazovalo, jak dělostřelectvo a bomby shazované z dronů zasahovaly jeden ruský vůz za druhým a nechávaly je dýmající na silnici, popsal WSJ. Útok podle něj může znamenat zlomový bod v konfliktu.

Moskva se snaží o další ofenzivu, protože je přesvědčena, že Ukrajina nemá kapacity na průlom na jihu, domnívá se polský vojenský analytik Konrad Muzyka, ředitel poradenské společnosti v oblasti vojenství Rochan Consulting. "Ukrajina měla iniciativu v létě. Nyní se iniciativa pomalu přesouvá. V ofenzivě budou s největší pravděpodobností Rusové," míní analytik.

Těžké ruské ztráty u Avdijivky přitom podle WSJ svědčí o tom, jak obtížné bylo pro obě strany letos dosáhnout pokroku na bojišti, kde jsou všichni silně opevněni za hustými minovými poli a kryje je dělostřelectvo.

Kyjev na začátku léta vyslal tisíce vojáků směrem k ruským liniím v Záporožské oblasti v naději, že se probojují k Azovskému moři a přeruší zásobovací linie Rusů na jihu Ukrajiny. V srpnu se Ukrajincům podařilo prorazit hlavní linii ruské obrany, ale od té doby se jim nedaří průlom rozšířit, aby mohli postupovat dále na jih.

Minulý týden podle ukrajinských představitelů několik ruských praporů zahájilo útok na Avdijivku z několika směrů, podporovalo je dělostřelectvo a letectvo. Obsadili několik ukrajinských pozic na okraji Avdijivky, ale stále jsou daleko od toho, aby město odřízli, píše WSJ, podle něhož se ruský postup po počátečním náporu zpomalil.

Vzhledem k nasazení tolika prostředků v okolí Avdijivky se Moskva zřejmě domnívá, že její armáda odolala ukrajinskému náporu na jihu a že další síly - které držela v záloze - může nasadit do ofenzivy, píše deník.

Průmyslové město Avdijivka leží nedaleko Doněcku. Poblíž frontové linie je od roku 2014, kdy na východě Ukrajiny vypukl ozbrojený konflikt mezi Moskvou podporovanými separatisty a ukrajinskou armádou. Kyjev díky kontrole nad tímto městem může podle WSJ ohrožovat logistické a dopravní uzly v okupované části oblasti. Od loňské invaze se Rusové snaží Avdijivku dobýt, silně opevněné město boje mezitím prakticky zničily.

Útok na Avdijivku podle WSJ představuje první případ, kdy Rusové nasadili do útoku velké obrněné kolony od února, kdy Ukrajina zlikvidovala ruskou kolonu postupující do města Vuhledar.