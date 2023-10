Švédská fotbalová reprezentace je na tom v současné době co do sportovní formy velmi bídně, dokonce ještě podstatně hůř než ta česká. Průběžný stav 1:1 proti silné Belgii na její půdě tak byl nepochybně úspěchem. Stovky švédských fanoušků, kteří do Bruselu na kvalifikační zápas mistrovství Evropě přijeli, se ale konce zápasu nedočkali. Místo toho museli v pondělí pozdě večer pod policejním dohledem a v obavách o bezpečnost ze stadionu odejít. Zápas se nedohrál.

Důvodem byla vražda dvou Švédů spáchaná toho večera v Bruselu. Podle toho, co zatím belgické úřady zveřejnily, nešlo o náhodu, ale o cílený teroristický útok mířený na občany skandinávské země. V úterý ráno policie útočníka, kterým byl podle dostupných zpráv imigrant z Tuniska, který v zemi pobýval nelegálně, zastřelila.

