Izraelský vzdušný úder v noci na sobotu zabil v Pásmu Gazy velitele vzdušných sil teroristické organizace Hamás Muráda abú Muráda. Podle deníku The Times of Israel to oznámila izraelská armáda. Murád abú Murád se velkou měrou podílel na organizaci masakrů spáchaných bojovníky Hamásu během jejich útoku na Izrael z minulého víkendu a také na výcviku těchto radikálů, sdělily také podle izraelského tisku izraelské síly.

Hamás ovládající Pásmo Gazy před týdnem podnikl rozsáhlé vzdušné i pozemní útoky na Izrael, které si na izraelské straně vyžádaly nejméně 1300 obětí. Na útoku se podílely i týmy bojovníků na paraglidech, které zajišťovaly terén pro hlavní pozemní útok.

Izraelské vzdušné síly podle svého oznámení při rozsáhlých vzdušných úderech v noci na sobotu zasáhly také desítky objektů využívaných komandy Hamásu, kterým se minulý víkend podařilo proniknout za Pásmo Gazy na izraelské území.

Murád abú Murád podle oznámení zemřel při úderu ve městě Gaza. Ten cílil na jedno z center Hamásu, z něhož radikální hnutí řídilo vzdušné útoky na Izrael.

Izrael podle sobotního oznámení ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabil od soboty při odvetných vzdušných útocích už více než 1900 lidí, včetně 600 dětí. Dalších téměř 7700 lidí utrpělo zranění. V Pásmu Gazy žije na území menším než Praha přes 2,3 milionu lidí.

Izraelská armáda při pátečním zásahu v Pásmu Gazy našla těla některých Izraelců zabitých palestinskými ozbrojenci a transportovala je zpět do Izraele, uvedl server listu The Jerusalem Post. Šlo o první zásah izraelské armády v Gaze od překvapivého útoku radikálního hnutí Hamás z minulého víkendu.

Izraelská armáda už v pátek uvedla, že její jednotky uskutečnily několik rozsahem omezených operací za hranicí Gazy, aby oblast vyčistily od teroristů. Při jedné z nich se podle serveru vojákům podařilo nalézt těla Izraelců a dovézt je zpět. Kolik jich bylo, The Jerusalem Post neuvedl.

V sobotu pak izraelská armáda znovu vyzvala obyvatele severu Pásma Gazy, aby se přesunuli do jižní části oblasti za údolí Vádí. Učinit tak mají dnes mezi 10:00 a 16:00 místního času (9:00 a 15:00 SELČ), a to za použití evakuačních koridorů, kterými je podle armády možné bezpečně projít. Informovaly o tom agentury DPA a Reuters s odkazem na vyjádření mluvčího izraelské armády na síti X.

„Pokud vám záleží na vašich blízkých, přesuňte se podle instrukcí na jih. Věřte, že lídři Hamásu se o sebe postarali a před vzdušnými útoky v regionu se ukrývají,“ stojí podle listu The Times of Israel v arabsky psaném vzkazu pro obyvatele severní části Pásma Gazy, kde leží i stejnojmenné město.

Týden trvající vzdušné útoky na Pásmo Gazy a výzvy k opuštění severu oblasti vnímají světové agentury jako předzvěst rozsáhlých izraelských pozemních operací v Pásmu Gazy. Ačkoliv izraelské jednotky v omezené míře hranice Pásma Gazy překročily už v pátek a vysocí političtí představitelé Izraele slibují zničení radikálního hnutí Hamás a hovoří o „času války“, není jasné zda už přijali politické rozhodnutí o masivním pozemním útoku.