Své domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN už 338 tisíc lidí. Nejméně 51 dalších osob v noci na čtvrtek při náletech zemřelo a přes 280 jich utrpělo zranění. Informovaly o tom agentura AFP a server listu The Times of Israel. Hamásem ovládaná média uvedla, že při izraelském náletu ve čtvrtek zahynulo 15 Palestinců žijících v uprchlickém táboře v Gaze. Jordánsko poprvé od začátku konfliktu poslalo do Pásma Gazy humanitární pomoc. Egyptská diplomacie uvedla, že přechod Rafáh je otevřený a mezinárodní pomoc se doručuje na letiště v Aríši na Sinaji.

Izrael na úzké Pásmo Gazy, kde žije kolem 2,3 milionu Palestinců, útočí v odvetě za víkendové masakry ozbrojenců z Hamásu, které podle poslední izraelské bilance připravily o život na 1300 lidí.

Britská analytička o případné izraelské pozemní ofenzivě do Pásma Gazy

Izraelské ostřelování a nálety si podle nové statistiky palestinského ministerstva zdravotnictví celkem vyžádaly 1354 obětí a 6049 zraněných. Zemřelo mimo jiné několik stovek dětí a šest zdravotníků.

Izraelská armáda podle serveru BBC News uvedla, že její poslední útoky se soustředily například na síť tunelů, kterou Hamás vybudoval pod Gazou.

Kvůli složité humanitární situaci v Pásmu, které čelí izraelské „totální blokádě“, generální tajemník OSN António Guterres ve středu vyzval Izrael, aby umožnil dodávky potravin, paliva a vody do oblasti.

Izraelská blokáda zahrnuje přerušení dodávky elektřiny či blokování dovozu pohonných hmot, potravin i vody. Ve čtvrtek izraelský ministr energetiky Jisrael Kac uvedl, že do Pásma Gazy neprojede jediná cisterna s palivem, nepoteče voda a nedostane se tam přes Izrael humanitární pomoc, dokud Hamás nepropustí rukojmí. „Nikdo nám nemůže kázat o morálce,“ uvedl Kac. Osud odhadovaných 150 lidí unesených Hamásem v sobotu zůstává nejasný.

Jediná elektrárna v Pásmu Gazy je od středy mimo provoz a v nemocnicích postupně dochází palivo do generátorů. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) by palivo mohlo dojít v řádu hodin. MVČK je podle svého místního vedoucího Fabrizia Carboniho v kontaktu s Hamásem a izraelskými úřady ohledně rukojmích. „Jako neutrální zprostředkovatel jsme připraveni provádět humanitární návštěvy, usnadňovat komunikaci mezi rukojmími a jejich rodinnými příslušníky a pomoci k jejich propuštění,“ uvedl Carboni a vyzval k okamžitému propuštění rukojmích.

Egyptská diplomacie ve čtvrtek oznámila, že přechod Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy je otevřený, a vyzvala Izrael, aby neútočil na palestinské straně přechodu. Zahraniční humanitární pomoc Pásmu Gazy bude podle Káhiry doručována na letiště v Aríši na severu Sinajského poloostrova a dále přes Rafáh. Egypt ale dal najevo, že nesouhlasí s tím, aby byli Palestinci nuceni z Gazy prchat do Egypta. Mluvčí izraelské armády dříve naznačil, že by civilisté z Gazy měli prchat právě do Egypta, ale později toto vyjádření korigoval, jelikož přechod byl v té době uzavřený.

Jordánsko poprvé od začátku konfliktu poslalo do Pásma Gazy humanitární pomoc, uvedla jordánská státní televize. Pomoc bude podle jordánského vojenského zdroje doručena letecky k přechodu Rafáh.

Hamás jako nepřítel civilizace

S palestinskou teroristickou organizací Hamás se musí zacházet jako s teroristickou organizací Islámský stát (IS), prohlásil ve čtvrtek izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci s šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem. Dodal, že Blinkenova návštěva je „hmatatelným příkladem jednoznačné americké podpory Izraele“. Ta bude podle Blinkena pokračovat, „dokud budou USA existovat“. Blinken ve čtvrtek přiletěl do Izraele, aby se setkal s izraelskými představiteli, aby vyjádřil solidaritu Washingtonu s Izraelem po útoku Hamásu a aby se pokusil zabránit rozšíření konfliktu.

„Hamás se projevil jako nepřítel civilizace,“ řekl Netanjahu. „Masakrem mladých lidí na hudebním festivalu pod širým nebem. Vyvražděním celých rodin. Vražděním rodičů před očima jejich dětí a dětí před očima jejich rodičů, upalováním lidí zaživa či stínáním hlav,“ prohlásil premiér. „Hamás je ISIS a stejně jako byl ISIS rozdrcen, bude rozdrcen i Hamás,“ dodal a poděkoval Spojeným státům za jejich podporu v boji proti „barbarům“. ISIS je zkratkou pro Islámský stát v Iráku a Sýrii.

Podobně se vyjádřil Blinken. „Toto musí být okamžik morálního vyjasnění. Neschopnost jednoznačně odsoudit terorismus ohrožuje lidi nejen v Izraeli, ale všude na světě,“ uvedl s tím, že Hamás zabil občany 36 zemí. Žádný region proto podle šéfa americké diplomacie neunikl „krvavému dosahu Hamásu“.

„Víme, že Hamás nezastupuje palestinský lid. Hamás místo toho, aby podporoval blahobyt svých občanů, vládne represivně. Hamás nezastupuje budoucnost, kterou Palestinci chtějí. Hamás má jediný program – zničit Izrael a vraždit Židy. Žádná země by netolerovala vraždění svých občanů,“ dodal Blinken.

„Moje poselství Izraeli zní: možná jste dost silní na to, abyste se bránili sami, ale dokud budou existovat Spojené státy, nikdy to nebudete muset udělat. Budeme vždy stát na vaší straně,“ dodal Blinken.

Po Izraeli zamíří americký ministr do Jordánska, kde se v setká s králem Abdalláhem II. a také s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Pravděpodobně bude pokračovat do dalších arabských zemí, sdělili nejmenovaní američtí představitelé agentuře Reuters, aniž by tyto země upřesnili.

Blinken se rovněž pokusí zajistit propuštění rukojmích unesených Hamásem, z nichž někteří jsou Američané. Uvedl, že v tomto ohledu intenzivně spolupracuje s Izraelem. Podle Reuters chce jednat i o bezpečném odchodu civilistů z hustě obydleného Pásma Gazy, kde na stísněném prostoru žije kolem 2,3 milionu Palestinců a které čelí intenzivnímu izraelskému bombardování.

Do Izraele ve středu přiletěl také britský ministr zahraničí James Cleverly. Zemi už v úterý navštívil i šéf české diplomacie Jan Lipavský, který tak učinil jako první ministr zahraničí od začátku nejnovějších bojů.