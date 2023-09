Na Slovensku začalo sčítání hlasů v dnešních předčasných parlamentních volbách. Podle dvou volebních odhadů (exit pollů) by volby vyhrálo liberální hnutí Progresivní Slovensko. Strana Směr-SD expremiéra Roberta Fica by skončila až druhá. Do sněmovny...

30. 9. 2023 ▪ 1 min. čtení