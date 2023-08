Řecké úřady nařídily evakuaci obyvatel na předměstí Athén. Píše to agentura AFP s odvoláním na hasiče. K obydlené části obce Ano Liosia se přiblížil požár a reportér agentury viděl na místě hořící domy. Podle odhadu AFP se evakuace bude týkat desítek tisíc lidí.

Podle odpoledního prohlášení hasičů v úterý v zemi vypuklo 65 lesních požárů. Za nejvážnější označili situaci v Attice, tedy v oblasti kolem hlavního města Athén, a také na severovýchodě země u řeky Evros.

Už v pondělí řecké úřady vyzvaly obyvatele i turisty, aby se výnosům o evakuaci podřizovali. Dnes úřady nařídily dalších několik evakuací. Ve městě Alexandrupoli na severovýchodě země byla v pondělí nařízena evakuace nemocnice.

V souvislosti s požáry za poslední dva dny zemřelo v Řecku 20 lidí. V úterý záchranáři nalezli těla 18 lidí u řeky Evros na hranici s Tureckem. Úřady se domnívají, že se jednalo o migranty. Jedno tělo objevili záchranáři už v pondělí a úřady se obávají, že bilance není konečná.

Do Řecka míří nová pomoc z Chorvatska, Německa a Švédska. Do Řecka se v úterý odpoledne vydala i výprava českých hasičů, kteří nasadí v zemi i vrtulník Black Hawk. Pomáhat by měli v okolí města Alexandrupoli.