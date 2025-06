Žháři v durynském Erfurtu zapálili šest nákladních vozů německé armády, vyšetřovatelé nevylučují ani ruskou stopu. V pátek o tom informovala agentura DPA poté, co snímky nejprve nepoškozených a následně zničených aut a také video se začínajícím požárem zveřejnil na síti Telegram ruský blogerský kanál Posedlý válkou. Ten uvedl, že vozy byly určeny pro Ukrajinu, což ale německá armáda popřela.

Incident se stal v sobotu večer na pozemku soukromé firmy. Příspěvek v ruštině pod fotografiemi a videem uvádí, že do Erfurtu se vozí k opravám různé vojenské vybavení. „Naši lidé rozhodli, že je to zbytečné a že ukrajinské ozbrojené síly takovéto vybavení nepotřebují. Tak to prostě spálili,“ uvádí ruský komentář.

Německá armáda nyní uvedla, že nákladní vozy nechtěla předat Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi.

Případ objasňuje durynská kriminální policie, do vyšetřování se ale zapojila i vojenská policie. Státní zastupitelství v Erfurtu uvedlo, že prověřuje i možné ruské pozadí činu. Sdělilo také, že v hledáčku vyšetřovatelů je i zmíněné video, neboť podle všeho zachycuje začátek žhářského útoku. Na snímku jsou vidět vozy v plamenech a také začínající požár pod kabinou jednoho z vozů, a to navíc v době, kdy na místě ještě nejsou hasiči a policisté.

DPA poznamenala, že požár šesti nákladních vozů německé armády není ojedinělý. Tento měsíc na stejném místě zřejmě žháři zapálili jiná vojenská vozidla. Před dvěma týdny shořelo rovněž šest vojenských aut v areálu opravny v dolnosaském Soltau. K tomuto činu se přihlásila na krajně levicovém webu Indymedia skupina Agenda2029, která uvedla, že musí sabotovat střediska válečných štváčů, kteří v Německu pracují na zintenzivnění globální války.

Německá Spolková zpravodajská služba (BND), generální inspektor bundeswehru Carsten Breuer i Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfD), který plní funkci civilní kontrarozvědky, v uplynulých měsících opakovaně varovali před ruskými sabotážními akcemi a špionáží.