Přestože na Ukrajině zuří válka, statisíce Rusů si vybírají z oblíbených prázdninových destinací, kde by mohli strávit letní dovolenou. Jiní hledají dokonce bezpečné útočiště, kde by přečkali celý konflikt. Protiruské sankce, slabý rubl a zákazy vydávání víz Rusům zajistily, že ruští turisté mohou své peníze utrácet jen v několika málo destinacích. Ty na tom sice dost vydělávají, ale tamní obyvatelé to ne vždy schvalují, píše bruselský server Politico.

Zatímco slabší rubl a narůstající ekonomické potíže znamenají, že mnoho běžných rodin bude trávit teplé měsíce na chalupě nebo na dovolené v Rusku, ti, kteří mají dostatek peněz na cestování, odlétají na slunná místa v Evropě a v Asii. Finančně zajímavé příjmy od statisíců turistů z mnohde vyděděného státu ale mohou způsobit obtíže v dovolenkových rájích. Lidmi z Ruska nejčastěji vyhledávané destinace letošního léta jsou Turecko, Gruzie, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Kypr a navzdory konfliktu rovněž Ukrajina.

TURECKO

Jak často říkají líní autoři cestopisů, Turecko je zemí, která se rozkládá mezi Východem a Západem. Toto staré klišé nabylo nového významu od začátku války na Ukrajině, kdy Turecko coby členský stát NATO nabízí podporu Kyjevu a zároveň odmítá uvalit sankce na Moskvu.

Ankara v důsledku toho zaznamenala příliv tolik potřebných deviz, protože Rusové se snaží přesouvat svá aktiva do zahraničí. Je také jednou z mála evropských destinací, která nezakázala letecké spojení s Ruskem. Turecké aerolinky nabízejí lety z Moskvy do slunných destinací, jako je Antalya a Bodrum, za pouhých 130 eur (3140 korun).

Podle statistik zveřejněných tento týden vzrostly Turecku v první polovině roku příjmy z cestovního ruchu více než o čtvrtinu na 21,7 miliardy dolarů a očekává se, že zemi letos navštíví až sedm milionů Rusů.

Někteří se dokonce rozhodli zůstat, v současné době má povolení k pobytu až 145 tisíc občanů Ruské federace. Utekli sice před politickou nestabilitou a hrozbou povolání do zbraně, ale o svou novou vlast se dělí s desítkami tisíc Ukrajinců, kteří uprchli před válkou do stejné destinace. To vyvolává napětí v letoviscích, jako je Antalya, která je oblíbená jak mezi Rusy, tak mezi Ukrajinci. A vzhledem k rostoucím protiimigračním náladám v Turecku po květnových prezidentských volbách by oběma skupinám mohlo hrozit vykázání ze země.

GRUZIE

Tato jihokavkazská země se do povědomí Rusů zapsala svou krásnou krajinou, dobrým jídlem a pohostinností. Někdejší sovětská republika se stala oblíbenou destinací pro rekreanty ze střední třídy, kteří se vydávají na černomořské pláže, do zasněžených hor nebo do módního Tbilisi.

V roce 2022 navštívilo Gruzii více než 1,1 milionu Rusů, o rok dříve jich bylo jen 200 tisíc. Počty začaly stoupat, když Moskva v květnu uvolnila pravidla zakazující přímé lety.

Pod vedením vládnoucí strany Gruzínský sen Tbilisi od začátku války usiluje o užší vztahy s Kremlem a snaží se těžit z cestovatelských chutí občanů Ruska. Mnozí místní obyvatelé ale s tímto směřováním nesouhlasí. V březnovém průzkumu pouze čtyři procenta z 1500 dotázaných uvedla, že Rusové jsou v Gruzii vítáni. Čtvrtina řekla, že Rusové jsou tolerováni kvůli penězům, které při návštěvě utrácejí. Více než třetina dotázaných ale trvala na tom, že by měl být ruským turistům zakázán vstup, dokud se Moskva nevzdá kontroly nad okupovanými regiony Abcházie a Jižní Osetie, které tvoří přibližně pětinu gruzínského území.

Napětí sílí a místní gruzínští a ukrajinští aktivisté o jednom z víkendů uspořádali protesty proti ruským výletním lodím kotvícím v přístavním městě Batumi. Videa sdílená místními médii ukazují ruské rekreanty, jak obhajují ruskou invazi do Gruzie z roku 2008 a z balkonů se posmívají demonstrantům.

THAJSKO

Rusy do Thajska nelákají ani tak luxusní letoviska a pláže, ale měsíční bezplatná víza. Podle agentury Bloomberg vzrostl počet Rusů, kteří navštívili Thajsko, za poslední rok o více než 1000 procent. Oficiální statistiky uvádějí, že jen v první polovině letošního roku do země vycestovalo 791 574 občanů Ruska. Příliv zaznamenalo hlavně město Phuket, kde téměř polovinu všech od ledna prodaných vil koupili Rusové - buď jako prázdninové domy, nebo jako místa pro večírky, kde mohou čekat na konec války.

O posílení vztahů s Thajskem se snaží i Moskva, v červenci v Bangkoku osobně důležitost vzájemného obchodu vyzdvihoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Tato blyštivá destinace pro miliardáře láká zejména bohaté Rusy, kteří jezdí nakupovat do opulentních nákupních center v Dubaji. Počet Rusů, kteří létají do země Perského zálivu, se loni zvýšil o 63 procent. Rusové se do pouštního města i stěhují, protože se tam cítí lépe než v západních metropolích, kde jsou všudypřítomné symboly podpory válkou zničené Ukrajiny.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými arabskými emiráty vzkvétají, ruské firmy se tam stěhují a Kreml do Perského zálivu posílá velké objemy levné ropy. Analytici ale varují, že tlak ze strany Spojených států, Británie a Evropské unie stále více emirátům komplikuje možnost těžit z toho, že se vyhýbají protiruským sankcím. Vítání ruských turistů by tak nemuselo trvat věčně.

KYPR

Kypr byl pro lidi z Ruska dlouho vyhledávanou destinací, což ale skončilo, když Nikósie po vzoru ostatních členských států Evropské unie zakázala komerční lety z Ruska a loni zavedla poplatek 80 eur (1900 korun) za vízum. Toto rozhodnutí podle úředníků připravilo zemi o příjmy v objemu 600 milionů eur (14,5 miliardy korun). Lety přes Istanbul a Jerevan jsou ale stále možné.

Kypr také vydal mnoho takzvaných zlatých pasů, které nabízely občanství EU výměnou za investici 2,5 milionu eur (přes 60 milionů korun). Kypr byl pod tlakem kvůli udělování pasů oligarchům. Už je odebral 222 lidem, včetně několika ruských miliardářů.

UKRAJINA

Rusové s běžným zaměstnáním si exotické destinace nemohou dovolit. Donedávna mnoho z nich mířilo na ukrajinský poloostrov Krym, který od roku 2014 okupuje Rusko. Kupovali si tam chaty nebo pobytové lázeňské balíčky na břehu Černého moře. Série výbuchů a tvrzení Kyjeva, že Krym opět brzy přejde pod ukrajinskou správu, je teď ale od této destinace odrazuje.

Kvůli válce a uzavření vzdušného prostoru vede jediná cesta na anektovaný poloostrov přes Krymský most, který ale byl opakovaně terčem ostřelování. Ukrajinské síly tak chtěly narušit zásobování z Ruska. Výsledkem jsou poloprázdné hotely, navzdory slevám a masivní reklamě. Podle majitelů ubytovacích zařízení je situace ve skutečnosti ještě horší, než úřady přiznávají.