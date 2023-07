Útok dronu dnes zasáhl sklad munice na Ruskem okupovaném ukrajinském poloostrově Krym. Podle agentury Reuters to oznámily místní proruské úřady, které kvůli výbuchům ve skladu evakuovaly oblast v okruhu pěti kilometrů a zastavily provoz na krymské železnici. Ukrajinská agentura Unian napsala, že zřejmě ze stejného důvodu byla v průběhu dneška dvakrát krátkodobě zastavena silniční doprava na mostě spojující Krym s pevninským Ruskem.

Ruskem dosažený šéf správy Krymu Sergej Aksjonov obvinil z útoku na sklad v Krasnohvardijském okrese v centrální části Krymského poloostrova Ukrajinu. Incident si podle něj nevyžádal žádné mrtvé ani zraněné. Na záběrech zveřejněných v ruských státních médiích bylo vidět hustý oblak černého dýmu stoupající nad lokalitou.

⚡️ Russian media reported a detonation in an ammunition warehouse in temporarily occupied #Crimea. pic.twitter.com/AQw4TofVnE — KyivPost (@KyivPost) July 22, 2023

„V důsledku nepřátelského dronového útoku došlo k detonaci v muničním skladu. Bylo rozhodnuto o evakuaci obyvatel v okruhu pěti kilometrů do provizorních ubytovacích míst. Aby se minimalizovala rizika, bylo také rozhodnuto o přerušení provozu krymské železnice,“ napsal Aksjonov.

Dopoledne byla asi na hodinu zablokována silniční doprava na Krymském mostě, proruské úřady toto opatření nijak nevysvětlily. „Pohyb vozidel na Krymském mostě je dočasně zablokován. Občany na mostě a v kontrolní zóně prosíme, aby zachovali klid a řídili se pokyny pracovníků bezpečnosti dopravy,“ napsaly na sociální síti Telegram úřady, které později informovaly o opětovném otevření mostu. Asi desetiminutové přerušení dopravy bylo pak oznámeno také kolem poledne.

Zelenskyj: Krymský most přináší válku a musí být vyřazen z provozu

Krymský most přináší válku a musí být vyřazen z provozu, je přesvědčen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters a serveru televize CNN to řekl ve videoprojevu k bezpečnostnímu fóru v americkém Aspenu. V noci na pondělí byl most spojující pevninské Rusko a anektovaný Krym vážně poškozen. Moskva z útoku obvinila Kyjev.

„Krymský most, to není jen logistická trasa, je to trasa používaná k zásobování války municí, a to se děje denně,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož bylo "nepřátelské zařízení" postaveno v rozporu s mezinárodními zákony a všemi platnými normami. „Takže je to pro nás pochopitelně terč. A terč, který přináší válku, nikoli mír, musí být neutralizován,“ podotkl také.

Ukrajina pondělní útok na Krymský most, při němž zemřeli dva lidé, přivítala, ale přímo se k němu nepřihlásila.

Zelenskyj ve svém vystoupení také vyjádřil přesvědčení, že útok na most nemá žádnou souvislost s tím, že Rusko neprodloužilo obilné dohody, které od loňského léta umožňovaly i přes pokračující boje vyvážet ukrajinské zemědělské produkty z přístavů v Černém moři. Rusko by si podle něj k tomuto kroku našlo klidně jinou záminku.

Krymský či též Kerčský most o délce zhruba 19 kilometrů spojuje od května 2018 ruskou pevninu s anektovaným Krymem. Loni v říjnu ho poškodila exploze, z níž Moskva obvinila Ukrajinu a v odvetě při náletech na ukrajinská města zabila desítky civilistů. Kyjev se k útoku přiznal jen nepřímo o několik měsíců později.

Na bezpečnostním fóru v Aspenu vystoupil i Emmanuel Bonne, poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Uvedl, že Čína Rusku dodává vybavení, které je možné využít k vojenským účelům, i když tak nečiní v rozsáhlém měřítku.

Francouzští činitelé pak CNN řekli, že Bonne mluvil o zboží tzv. dvojího určení, které může nalézt využití v civilním i zbrojním sektoru, a také o pomoci ve formě přileb nebo neprůstřelných vest. Američtí představitelé zase poznamenali, že zatím neví o tom, že by Čína Rusku dodávala i smrtící prostředky pro válku na Ukrajině.

Čína se oficiálně k válce staví nestranně, podle řady západních zemí je ale její postoj přinejmenším nepřímou podporou Ruska.