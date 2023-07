Rusko v noci na středu zaútočilo drony a raketami na jižní a východní část Ukrajiny, téměř celou zemí zněl během noci protiletecký poplach. Protivzdušná obrana odrazila útok na jihoukrajinské přístavní město Oděsa, píše Reuters. Ukrajinské zpravodajské kanály na Telegramu hlásí výbuchy v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. Informovala o tom ruskojazyčná verze stanice BBC. Zpravodaj Reuters hlásí výbuchy poblíž Kyjeva.

Krátce po půlnoci místního času byl vyhlášený letecký poplach v Kyjevě a celé řadě oblastí. Letectvo varovalo před pravděpodobným odpálením řízených střel z bombardérů Tu-22M3 i před možnými útoky bezpilotních letounů. Zhruba po hodině byl poplach v Kyjevě zrušen, později byl zase obnoven, uvedl server Ukrajinska pravda. Informace o následcích náletu zatím nejsou k dispozici.

Vzápětí po první vlně útoku Ukrajinci ohlásili, že zaznamenali odpálení řízených střel Kalibr z Černého moře. Letecký poplach byl vyhlášen v Chersonské, Mykolajivské a Oděské oblasti, dodává ruskojazyčná verze BBC.

„V Kyjevě jsou slyšet zvuky výbuchů. Protivzdušná obrana funguje. Zasahuje také jinde v oblasti,“ uvedl na Telegramu kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Ukrajinské letectvo později oznámilo, že protivzdušná obrana sestřelila 37 z celkem 63 cílů. Ve 13 případech šlo o řízené střely Kalibr, v jednom o raketu vzduch-země Ch-59 a sestřeleno bylo také 23 dronů íránské výroby Šáhed. Uvedlo také, že hlavním ohniskem ruských útoků byla Oděská oblast. O jejich následcích budou podle letectva informovat oblastní vojenské správy.

Nad ránem se spustil poplach i na severozápadě Ukrajiny v Čerkaské, Žytomyrské, Chmelnycké a Rivnenské oblasti. Ukrajinská protivzdušná obrana tam „loví“ drony íránské výroby, které měly po kontaktu se zemí vybuchnout. Výbuchy se ozývaly i v Oděse, kde vzplál sklad ohňostrojů, píše ruskojazyčná BBC. Spojitost s bombardováním přístavního města ale stanice nepotvrdila. Na Telegramu zpravodajského serveru z Oděsy se objevilo i krátké video s ohňostrojem uprostřed černého dýmu.

Ruské vzdušné útoky na jihu Ukrajiny přichází poté, co Moskva v pondělí definitivně potvrdila, že po bezmála roce pozastavuje svou účast na černomořských obilných dohodách, které od loňského léta umožňovaly i přes pokračující boje na Ukrajině vyvážet ukrajinské zemědělské produkty. Součástí ujednání zprostředkovaného Tureckem a OSN byla mimo jiné také ochrana nákladních lodí připlouvajících a vyplouvajících z tří ukrajinských přístavů – Oděsy, Čornomorsku a Južneho. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska.

Na Krymu hoří muniční sklad

Na vojenské základně ve východní části Ruskem anektovaného Krymu hoří muniční sklad. Kvůli požáru byla uzavřena hlavní silniční trasa na poloostrově a úřady evakuují více než 2000 obyvatel okolních vesnic, uvedla média s odvoláním na Moskvou dosazeného gubernátora Krymu Sergeje Aksjonova. Ruskojazyčný web BBC dodává, že hoří v hlubokém týlu ruské armády a že výbuchy munice trvají již několik hodin. Zveřejnil také odkaz na videa na Telegramu.

„Kvůli vypuknutí požáru na cvičišti v Kirovském okrese (ukrajinským parlamentem přejmenovaným na Isljamtereckyj – pozn. ČTK) byla dálnice Tavrida uzavřena,“ uvedl Aksjonov, který na Telegramu zveřejnil také trasu objížďky po silnicích nižší třídy.

Příčiny požáru podle něj zjišťují vyšetřovací orgány. „Nikdo nebyl zraněn. Evakuovaní dostávají pomoc, v střediscích je k dispozici vše potřebné. Následky budou odstraněny co nejdříve,“ napsal také Aksjonov a vybídl obyvatele, aby zachovali klid a důvěřovali jen oficiálním zdrojům informací.

Evakuováni jsou obyvatelé čtyř vesnic, dohromady 2225 lidí, kteří budou mimo domov přibližně 24 hodin, napsal na svém webu ruský deník Kommersant s odvoláním na informace z gubernátorova úřadu.

Dálnice Tavrida má zajistit lepší spojení anektovaného poloostrova s Ruskem, staví se od roku 2017. Spojuje Krymský most na východě poloostrova se Sevastopolem na jihu. Most, který bývá zván také Kerčský a je důležitou tepnou pro zásobování ruských vojsk bojujících na Ukrajině, v noci na pondělí vážně poškodily dvě exploze, za nimiž podle Moskvy stál Kyjev.

Místní obyvatelé hlásili, že muniční sklad byl zasažen třemi raketami či drony, uvedla BBC s odkazem na sociální sítě. Fronta je odtud vzdálena asi 230 kilometrů, dodala.