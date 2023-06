Ruský generál Sergej Surovikin, který je zástupcem velitele invazních vojsk na Ukrajině, byl tajně významným členem ruské žoldnéřské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny. Vyplývá to podle americké zpravodajské televize CNN z dokumentů, které má k dispozici. Od sobotní vzpoury wagnerovců není jasné, kde se Surovikin nachází, a podle listů Financial Times nebo The Moscow Times byl zadržen.

Dokumenty, které podle CNN obdrželo ruské investigativní centrum Dosje, údajně ukazují, že Surovikin měl u wagnerovců osobní registrační číslo. Generál je mezi nejméně 30 ruskými vojenskými a zpravodajskými důstojníky, kteří jsou také takzvanými VIP členy Wagnerovy skupiny, tvrdí centrum.

Surovikin ještě v sobotu zveřejnil video, v němž vyzýval šéfa a majitele Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina k zastavení vzpoury.

O Surovikinovi, jemuž se přezdívá „generál Armagedon“ kvůli bezohledné taktice bombardování syrských měst, bylo známo, že měl na soukromou žoldnéřskou skupinu vazby, ale odhalené dokumenty vyvolávají otázky, jak těsné byly vztahy vysoce postavených členů ruské armády s Wagnerovou skupinou, uvádí CNN.

Wagnerova skupina podle televize neodpověděla na žádost o reakci na informace. Podle CNN není jasné, co VIP členství v soukromé armádě přesně obnáší a zda z něj vyplývá nějaký finanční prospěch.

Surovikin od loňského října do letošního ledna velel ruským invazním vojskům na Ukrajině, pak ho na tomto postu nahradil náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.