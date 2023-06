Prigožin je zločinec, který byl už v 80. letech za své těžké kriminální delikty odsouzený na mnoho let do vězení. Vede kriminální fašistickou strukturu. Je to zároveň taková miniatura systému, který funguje i na státní úrovni,“ popisuje wagnerovce odborník na Rusko Tomáš Glanc. „O dobývání Kremlu nikdy nešlo, šlo o demonstraci moci,“ říká k tomu, co se o víkendu v Rusku stalo.

Povstání Wagnerovy armády a jejího šéfa Jevgenije Prigožina v Rusku o víkendu nakonec po několika hodinách skončilo dohodou s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.

„Nikdo neví, co bylo předmětem vyjednávání a co bylo jeho výsledkem. To je další důkaz, že se pohybujeme ve světě organizované kriminality, kde z podstaty věci takové skutečnosti není možné zveřejňovat, protože by celý systém přestal fungovat,“ popisuje Glanc.

„Představte si v jakémkoliv jiném státě, že někdo sestřelí šest vrtulníků a zabije jen tak mimochodem řadu lidí a za několik dní je zproštěn podezření ze spáchání trestného činu,“ říká rusista k faktu, že ruská tajná služba už zastavila trestní stíhání Wagnerovy armády kvůli vzpouře.

Jaký bude osud wagnerovců a samotného Prigožina, podle experta ale záleží na tom, jak budou „užiteční“ a jak svoji užitečnost dokážou prokázat. „Co bude následovat, se ale budeme dozvídat postupně,“ říká Glanc.