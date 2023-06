Aktuální dění v Rusku je vyvrcholením dlouhodobých sporů představitelů tamních oficiálních struktur a žoldnéřů Wagnerovy soukromé vojenské společnosti Jevgenije Prigožina. Myslí si to analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček, podle něhož situace oslabí ruského prezidenta Vladimira Putina, který mezi oběma tábory dlouho lavíroval.

Podle Havlíčka je dění vyvrcholením dlouhodobých sporů mezi žoldáckou armádou a oficiálními strukturami. „V posledních 24 hodinách jsme viděli eskalaci této situace,“ řekl ČTK. Teprve se podle něj ukáže, do jaké míry je Prigožinova operace směrem na Moskvu reálná a zda se tímto směrem skutečně vydaly nějaké konvoje. V Rostově je však situace pod jeho kontrolou.

„Konflikt je vyhrocením dvojakého pojetí vedení ruské války na Ukrajině,“ míní Havlíček. Vést válku po dvou liniích není udržitelné, obzvlášť když oficiální struktury mají k dispozici významné prostředky, ale nevykazují velkou úspěšnost. „Myslím, že kompromis je už v tuto chvíli těžko představitelný, když z oficiálních míst včetně FSB zaznívá, že se Prigožin vymkl kontrole, jeho vojáci by ho měli zajmout,“ doplnil. Ruská tajná služba FSB už v pátek Prigožinova slova označila za výzvy k občanskému konfliktu, generální prokuratura proti němu zahájila trestní řízení za organizování ozbrojeného povstání.

Situace podle Havlíčka oslabí Putina, který mezi oběma stranami dlouhodobě lavíroval. „To nyní končí. Bude to pro něj mít negativní následky. Když se opevňuje Moskva, na to reagují lidé a ptají se, jak to, že to došlo tak daleko,“ odhaduje. „Dá se očekávat, že Ukrajina se bude snažit využít tohoto chaosu a oslabení vojenských struktur ve svůj prospěch,“ řekl k možnému zesílení nynější ukrajinské protiofenzivy.

Zdeněk Petráš z Univerzity obrany říká, že situace kolem wagnerovců nahrává Ukrajině. Skupina tvoří významný faktor na frontě a může Rusy demoralizovat, míní.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý řekl České televizi, že nynější situace se přinejmenším krátkodobě odrazí na schopnosti Ruska reagovat na ukrajinskou protiofenzivu. Jde o vzpouru jednoho muže, který měl ambici stát se prezidentem nebo vysoce postaveným politikem poté, co skončí válka na Ukrajině, doplnil. „Nelze předpokládat, že by dosáhl toho cíle, který řekl,“ uvedl.

Prigožin se podle Šedivého snaží zvýraznit své postavení, ale není člověkem, který změní režim v Rusku. „V každém případě jeho význam nepřekračuje význam ministra obrany. Putin, pokud by si měl vybrat, zcela jistě bude držet svého ministra obrany,“ řekl. Od ruského prezidenta očekává do jisté míry diplomatické řešení, aby vina za rozkol nepadla na něj. Prigožina ale později eliminuje. „Pošle ho mimo území Ruska nebo ho zatknou jako člověka, který se chystal na ozbrojený převrat,“ doplnil.

Politický geograf Michael Romancov Českému rozhlasu Radiožurnál řekl, že důsledky pro Rusko budou záležet na tom, na jak dlouho se případně Prigožin v Rostově opevní. Ruské úřady byly podle něj páteční situací zaskočeny, dnes už se zdá, že se Moskva vzpamatovala. Zavedení protiteroristických opatření v hlavním městě podle Romancova umožní Rusku lépe zvládnout situaci a mobilizovat ozbrojené síly.

Česká republika podle ministra zahraničních věcí situaci v Rusku pozorně sleduje, sdělil ČTK ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). S ohledem na pokračující invazi na Ukrajinu a možnou hrozbu zhoršení bezpečnostní situace v zemi dál platí varování před cestami do Ruska.

Podobná varování platí i v zahraničí. Britské ministerstvo zahraničí varuje před rizikem dalších nepokojů v Rusku a odrazuje od cest do země. Francouzský prezident Emmanuel Macron, polský prezident Andrzej Duda, britský ministr zahraničí James Cleverly a německý kancléř Olaf Scholz podle agentur shodně uvedli, že dění v Rusku pozorně sledují.