K pátrání po malé ponorce, která se ztratila při plavbě k vraku Titaniku, se ve čtvrtek připojovaly další lodě a dálkově ovládané přístroje poté, co se pětičlennou posádku nedařilo najít více než tři dny. Podle agentury AP se z operace stal zoufalý souboj s časem, neboť se odhaduje, že nejpozději ve čtvrtek lidem v ponorce dojdou zásoby kyslíku.

Plavidlo Titan používané pro cesty k vraku slavného britského parníku se v severním Atlantiku stovky kilometrů od kanadského pobřeží ztratilo v neděli večer. Od té doby ve vodách pátrají američtí i kanadští záchranáři za pomoci lodí, letadel či bójí se sonarem. Americká pobřežní stráž ve středu ujišťovala, že stále pomýšlí na záchranu pětice pohřešovaných, jakkoli konstatovala, že neví, kde se nachází.

AP upozorňuje, že cestu k záchraně posádky komplikuje několik překážek. I kdyby se ponorku podařilo najít, museli by k ní krizoví pracovníci dopravit záchranné vybavení a pokud možno ji dostat na hladinu. Vrak Titaniku se nachází v hloubce asi 3800 metrů a vyzvednout cokoli z takovéto hloubky je extrémně složité.

To vše by se muselo stát předtím, než posádce dojde kyslík. Když v neděli Titan svou cestu zahajoval, měl podle dostupných informací zásobu na čtyři dny. Záchranáři proto odhadují, že kyslík by mohl dojít dnes kolem 13:00 SELČ, pokud ponorka stále zůstává neporušená. Teoreticky by také mohla být na hladině oceánu, ovšem zpravodajská společnost BBC ve středu upozornila, že na začátku plavby byla uzamčena zvenčí.

Do pátrání úřady nově vysílají dalších deset lodí a několik dálkově ovladatelných ponorných zařízení s kamerami, což by podle BBC zdvojnásobilo rozsah operace. Hledání se soustřeďuje na oblast, kde v úterý a ve středu záchranáři zachytili pod vodou šíření zvuků, které média zpočátku popisovala jako pravidelné bouchání.

Ponorku dlouhou necelých sedm metrů hledají týmy v oblasti velké zhruba jako celá Belgie, a to až do hloubky 4000 metrů. Do operace se zapojuje také francouzská loď s robotem, který se dokáže v takových hloubkách pohybovat.

Titan, který patří společnosti OceanGate Expeditions, vezl kromě šéfa firmy Stocktona Rushe také britského dobrodruha Hamishe Hardinga, francouzského znalce Titaniku Paula-Henriho Nargeoleta a britského podnikatele s pákistánskými kořeny Shahzadu Dawooda a jeho syna Sulemana.