Německá vláda představila ve středu svoji historicky první bezpečnostní strategii. Po vyhlášení „historického obratu“ kancléřem Olafem Scholzem loni pár dní po ruské invazi na Ukrajinu je to další milník v německé politice, která se zdráhala kvůli dějinným zkušenostem dělat podobné geopolitické a strategické dokumenty a přemýšlet o silové roli Německa v mezinárodních vztazích. Nyní podobné dokumenty přepracovávají všechny demokratické státy v Evropě a severní Americe, aby jejich středně- a dlouhodobá politika odpovídala nové situaci. „Je to velmi slabý dokument, protože není provázaný s rozpočtem a konkrétními kroky,“ hodnotí německou strategii Ulrich Speck, německý zahraničněpolitický a bezpečnostní analytik v rozhovoru pro HN.

Je nová strategie skutečně plán, nebo jen hezké public relations vlády?

Je to především výsledek koaliční dohody. Ministryně zahraničí Annalene Baerbocková měla velkou ambici vybudovat novou německou zahraniční politiku a chtěla k tomu využít tento strategický projekt. Na druhou stranu, kancléř není příliš nadšený z toho, aby jeho manévrovací prostor byl takovým dokumentem omezen. Ten prošel dlouhým procesem vzniku, vyjadřovalo se k němu prakticky každé ministerstvo. Je to sbírka důležitých věcí, ale nestanovuje priority, nepřipojuje ke všem těm plánům rozpočty. Takže je to velmi slabé a dává to kancléři možnost prostě dělat si v zahraniční politice, co chce. Ano, jsou tam body, že NATO je důležité a Rusko nyní představuje pro Německo velký problém.