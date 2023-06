Bývalý americký prezident Donald Trump v úterý u soudu v Miami podle očekávání prohlásil, že se cítí být nevinný ve všech 37 bodech federální obžaloby. Prohlášení o nevině podle listu The New York Times (NYT) formálně přednesl Trumpův právník. Podle prokuratury Trump po svém odchodu z úřadu nelegálně přechovával tajné dokumenty týkající se národní bezpečnosti Spojených států. Spoluobviněný v této kauze, Trumpův asistent Walt Nauta, se dnes také dostavil k soudu, formální přednesení obžaloby jej čeká až 27. června. Agentura AP v této souvislosti upřesnila, že Nauta zatím u soudu neprohlásil, zda se cítí být vinen.

Trump, který před příjezdem k soudu napsal, že tento den patří k „nejsmutnějším“ v dějinách USA, v soudní síni podle NYT usedl se založenýma rukama. Zasedání se konalo bez přítomnosti televizních kamer. Trump musel k soudu také v dubnu. V New Yorku si tehdy vyslechl obvinění související s platbou za mlčenlivost údajné milence před volbami roku 2016. Nyní je Trump prvním bývalým prezidentem USA, který čelí federálnímu obvinění.

Prokurátoři podle CNN dnes soudu sdělili, že u Trumpa neshledávají riziko útěku. Bývalý prezident usiluje o znovuzvolení v prezidentských volbách, které se uskuteční na podzim 2024. Trumpovi bylo dovoleno budovu soudu opustit bez podmínek, nebylo mu omezeno právo cestovat a nebyla po něm požadována peněžitá kauce. Soudce Jonathan Goodman nicméně rozhodl, že exprezident nesmí komunikovat s potenciálními svědky v tomto případu, ani o případu hovořit s Nautou. Podle právních expertů by zahájení soudního procesu mohlo nastat až za rok, píše agentura Reuters.

Po opuštění budovy soudu se Trump setkal se svými stoupenci ve známé floridské kubánské restauraci. Majiteli podniku vzkázal: „Jídlo pro všechny.“ Dav následně začal exprezidentovi zpívat na oslavu jeho středečních 77. narozenin.

Trump následně odcestoval do New Jersey, kde před svými příznivci označil obvinění v kauze neoprávněného přechovávání utajovaných dokumentů za „odporné zneužití moci“ a „zásah do voleb“. „Je to vměšování do voleb,“ řekl ke svému federálnímu obvinění Trump, který se v roce 2024 chystá opět ucházet o prezidentský úřad. Svého nástupce v úřadu Bidena před stovkami svých přívrženců obvinil ze „zkorumpovanosti“ a útoku na svého „hlavního politického protivníka“.

Trump také prohlásil, že má právo prohledávat krabice a třídit z nich osobní záznamy od vládních dokumentů. Podle agentury AP tak nastínil, jakým směrem se bude v případu ubírat jeho obhajoba. Uvedl také, že neměl možnost prohlédnout si všechny materiály předané z Bílého domu předtím, než agenti FBI loni prohledali jeho rezidenci Mar-a-Lago.

Federální prokurátoři vznesli obžalobu o 37 bodech v návaznosti na vyšetřování okolností, za kterých Trump po odchodu z funkce přechovával ve svém floridském sídle tisíce vládních dokumentů včetně těch podléhajících utajení. Jedná se o vůbec první federální obvinění exprezidenta USA. Podle v pátek oznámené obžaloby v krabicích v Trumpově kanceláři, koupelně, skladu nebo v sále byly některé z nejcitlivějších amerických vojenských tajemství, včetně informací o americkém jaderném programu, vojenských operacích a kapacitách jiných států, včetně jejich jaderných programů, a o amerických plánech akce v případě napadení země.

Fotografie z vyšetřování ukazují stohy krabic ukrytých v tanečním sále a ve sprše. Obžaloba také zahrnuje obvinění z maření spravedlnosti, což souvisí s Trumpovou snahou ponechat si dokumenty i přes pokusy úřadů získat je zpět. Podle právních expertů by Trumpovi v případě odsouzení v této kauze hrozilo dlouhé odnětí svobody.

Trumpovi příznivci u budovy soudu skandovali „Miami za Trumpa“ a „Hispánci za Trumpa“. Starosta města Francis Suarez odpoledne řekl, že nedošlo k žádným bezpečnostním incidentům. Úřady se připravovaly na davy až 50 tisíc lidí a možné násilnosti s ohledem na vpád Trumpových stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Velkou část davu čekajícího u soudu nicméně dnes podobně jako v dubnu v New Yorku tvořili novináři.