Nelze zatím přesně určit, kdo je zodpovědný za úterní zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny, veškeré indicie ale naznačují, že šlo o úmyslný čin Ruska. V hodnocení situace na Ukrajině to ve středu napsal americký Institut pro studium války (ISW). Kyjev a Moskva se od úterního rána navzájem obviňují z protržení přehrady, jejíž voda zaplavila rozsáhlá území a celé obce i města a kvůli němuž se musely tisíce lidí evakuovat.

„ISW nemůže v tuto chvíli nabídnout definitivní vyhodnocení toho, kdo je za incident z 6. června zodpovědný, ale domnívá se, že souhrn důkazů, argumentů a rétoriky naznačuje, že přehradu záměrně poškodili Rusové,“ uvedli analytici na Twitteru.

V analýze institut podrobně shrnuje veškeré detaily a prohlášení o incidentu dostupné z veřejných zdrojů. Ruští představitelé podle nich využívají obvinění vůči Ukrajině k tomu, aby zdůraznili údajné selhání ukrajinské protiofenzivy. V tom smyslu se v úterý vyjádřil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov či ruský ministr obrany Sergej Šojgu, ve středu o tom hovořil například šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo.

„Z vojenského pohledu se operačně-taktická situace vyvinula ve prospěch Ruska,“ citovala agentura TASS Salda, podle kterého chtěla Ukrajina zničením Kachovské přehrady odvrátit pozornost od ztrát na frontě. Šéf okupační správy se zároveň domnívá, že záplavy například ztíží ukrajinským vojákům přechod přes Dněpr v případě, že by chtěli zaútočit na ruské pozice na druhé straně řeky. „Sami si tím ublížili,“ řekl Moskvou dosazený úředník.

ISW poznamenal, že tvrzení ruských představitelů související s údajnou ukrajinskou protiofenzivou jsou „nepřesvědčivá“, protože Ukrajina žádnou protiofenzivu podle dostupných důkazů ještě nezačala. Ruské zdroje navíc podle analytiků dlouhodobě vyjadřují obavy z možnosti, že ukrajinské síly Dněpr překročí a povedou protiútok do té části Chersonské oblasti, kterou kontroluje Rusko.

Analytici už loni na podzim odhadovali, že Rusové mají větší zájem na zatopení dolního toku Dněpru, ačkoliv to poškodí jejich obranné pozice. Například v říjnu ISW vyhodnotila, že Ukrajina nemá na odstřelení přehrady žádný materiální zájem, a upozornila, že by v takovém případě hrozilo zatopení až 80 obcí. To v úterý ukrajinští představitelé potvrdili, když o stejném počtu hovořili bezprostředně po zničení přehrady.

Ukrajinský odborník Mychajlo Jacjuk v úterý rovněž upozornil, že zničení Kachovské přehrady bude mít rozsáhlé dopady na obyvatele zaplavených oblastí i na ukrajinskou ekonomiku, která je ze dvou třetin vázána na kaskádu šesti přehrad na Dněpru. Opětovné naplnění přehrady, která poskytuje pitnou vodu nebo zavlažování celému regionu, podle něj potrvá až roky.

Ukrajina musela dosud kvůli zničené přehradě evakuovat více než 2000 lidí, informovala agentura Reuters s odkazem na středeční prohlášení ukrajinské prezidentské kanceláře. Ukrajinské úřady doufají, že voda přestane stoupat do středečního večera. Ruské okupační úřady v Chersonské oblasti uvedly, že zvýšená vodní hladina na jejich straně Dněpru vydrží tři až deset dní, napsala agentura TASS.

Voda podle Oleksije Kuleby z ukrajinské prezidentské kanceláře kulminovala v 17 obcích, kde dohromady žije zhruba 16 000 lidí. Ukrajinské záchranné služby před polednem hovořily o nejméně 1900 zaplavených domech.

Evakuace ve středu pokračovala v Chersonu, kde voda v nízko položených čtvrtích vystoupala do několikametrové výšky. „Se ženou jsme byli od včerejška (úterý) na střeše domu. Byl zaplavený až po strop,“ řekl listu Ukrajinska pravda 58letý Oleksandr z chersonské ulice Perša Rybna.

Zvýšená hladina vody v Ruskem okupované části Chersonské oblasti vydrží podle agentury TASS až deset dní. Okolo stovky obyvatel Nové Kachovky voda uvěznila v jejich domech, uvedl Ruskem dosazený starosta okupovaného města Vladimir Leonťjev. Při záplavách podle něj uhynuly tisíce divokých zvířat v přilehlém národním parku.

Ukrajinské i ruské úřady ve středu také podle agentury Reuters varovaly před ruskými minami, které spláchla voda. Podle ukrajinského vojenského analytika Oleha Ždanova mohlo protržení přehrady zasáhnout minová pole na Ruskem kontrolovaném východním břehu Dněpru. „Zaplavilo to minová pole, miny to spláchlo a nikdo neví, kde se vynoří,“ řekl. O zaplavení minových polí na Ruskem okupované straně Dněpru ve středu hovořil i šéf okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo.