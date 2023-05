Příští dva až tři roky budou podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona klíčové pro dlouhodobou budoucnost Evropy. Evropská unie by měla v té době Ukrajině zajistit jak aktuální humanitární, tak dlouhodobou pomoc. „Pokud by se jen uzavřelo příměří, tak čas bude na ruské straně. Je proto třeba efektivní pomoc Ukrajině, což musí vést k trvalému míru,“ řekl Macron na bezpečnostní konferenci Globsec v Bratislavě.

Macron nechtěl spekulovat o výsledcích očekávané ukrajinské ofenzivy. „Doufám, že bude úspěšná,“ řekl francouzský prezident. Ve svém projevu se soustředil na dlouhodobou vizi toho, jak vytvořit podmínky pro to, co několikrát nazval „udržitelným mírem“. Aniž použil svoje oblíbené spojení „strategická autonomie“, hovořil o tom, že Evropa by měla posílit svoji obranu a bezpečnost, více do ní investovat a zároveň zásadně posílit svůj domácí průmysl.