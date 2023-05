Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v minulých týdnech svým evropským spojencům naznačila, že jim nebude bránit v dodání amerických stíhaček F-16 na Ukrajinu. S odvoláním na své zdroje o tom informovala stanice CNN. Ochotu dodat tyto stíhačky Ukrajině projevilo například Nizozemsko, které je má k dispozici. Jakékoli předání Kyjevu by musely ale schválit USA kvůli citlivé americké technologii používané v těchto letounech.

O oficiálních žádostech spojenců zdroje CNN informace zatím nemají, americká administrativa se ale podle nich chystá povolit reexport stíhaček, pokud se k němu její partneři rozhodnou.

Možnost dodat stíhačky na Ukrajinu přímo ale USA zatím odmítají, podotkla stanice CNN. Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby takovýto scénář odmítl komentovat, uvedl ale, že USA zkoumají „budoucí možnosti“ a potřeby. Dodal, že téma stíhaček by se mohlo probírat na okraj třídenního summitu skupiny velkých světových ekonomik G7, který v pátek začal v Japonsku. Stíhačky F-16 budou podle očekávání také na programu summitu NATO ve Vilniusu, uvedly zdroje CNN.

O moderní stíhačky F-16 žádá Kyjev už řadu měsíců. Sofistikované stíhačky by ukrajinským silám umožnily snáz cílit na ruské letouny, argumentují podle CNN někteří zaměstnanci amerického Kongresu. Ukrajina by pak nemusela na tyto účely plýtvat drahou municí systémů protivzdušné obrany Patriot, která je určena v první řadě k likvidování balistických raket.

Zatím byl podle zdrojů CNN z řad bezpečnostních představitelů a zaměstnanců Kongresu zaznamenán minimálně jeden případ, kdy byl systém Patriot použit k sestřelení vzdálené ruské stíhačky. Ruské stíhačky ale obvykle zůstávají daleko za ruskými obrannými pozicemi a pro Ukrajinu je těžké zacílit je systémy, jako je NASAMS.

Podle výrobce stíhaček F-16 firmy Lockheed Martin je na světě ve službě kolem 3000 kusů těchto strojů, a to v 25 zemích včetně USA. V Evropě je mají Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Turecko, objednalo si je i Slovensko.

V úterý mluvčí britského premiéra Rishiho Sunaka oznámil, že Británie a Nizozemsko pracují na vytvoření mezinárodní koalice, jejímž cílem je zajistit Ukrajině dodávky stíhačky F-16, uvedla dříve CNN. Samotná Británie ale stíhačky F-16 ve výzbroji nemá. Koalice by se podle Londýna měla zaměřit také na výcvik ukrajinských pilotů. Z oznámení Downing Street ale není jasné, na jakých strojích se budou ukrajinští letci trénovat, podotkla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu s tím, že možná přímo o stíhačky F-16 nepůjde.

Přeškolení by trvalo čtyři měsíce

Ukrajinské piloty lze podle interního dokumentu amerického vojenského letectva (USAF) naučit létat s americkými stíhačkami F-16 už za čtyři měsíce, uvedl server Yahoo News, kterému se dokument, opírající se o hodnocení expertů, podařilo získat. Čtyři měsíce na přeškolení Ukrajinců představuje mnohem kratší dobu, než jakou dosud uváděl Pentagon jako dobu nezbytně nutnou k osvojení si složité západní letecké techniky.

Dokument vznikl na základně USAF v Arizoně, kde výcvikem procházeli dva ukrajinští vojenští piloti. Ti dosud měli zkušenosti se stíhačkami sovětské konstrukce MiG-29 a Su-27, ale nikdy nelétali s F-16, ani nepostoupili výcvik na tomto stroji. Na základně je jen krátce seznámili s touto stíhačkou a pak jim nabídli „vyzkoušet si“ ji na leteckém simulátoru. Ukrajinští piloti tak ve virtuální realitě na simulátoru „absolvovali“ devět misí a „nalétali“ celkem 11,5 hodiny.

Počínání Ukrajinců vyhodnocovali čtyři zkušení američtí piloti sloužící jako instruktoři. Dospěli k závěru, že ukrajinští piloti jsou schopni si celkem úspěšně poradit i s nejsložitějšími manévry, jako je přistání s vypnutým motorem anebo útok podle parametrů zadaných během letu, a to bez výcviku na F-16 a jen po jednorázovém předvedení.

Největší potíže Ukrajincům podle instruktorů dělala složitá avionika F-16 s veškerými údaji zobrazovanými v angličtině. Ta také představovala problém, i když po dvou týdnech bylo patrné „výrazné zlepšení“ jazykových schopností obou pilotů. Ti také nebyli zvyklí létat ve formacích více letadel, protože jejich výcvik se stále opíral o taktiku ze sovětské éry.

Celkově komise dospěla k závěru, že čtyři měsíce výcviku by reálně mohly stačit, aby se ukrajinští piloti naučili létat s F-16. Tyto závěry podle Yahoo News mohou zvýšit tlak na západní spojence Ukrajiny, v prvé řadě na samotné Američany, kteří až dosud odmítali Kyjevu poskytnout moderní stíhačky. A to i kvůli přesvědčení, že piloti by se stejně nestačili vycvičit na tyto složité stroje dost rychle, aby mohli zasáhnout do nynější války Ruska proti Ukrajině.

Náměstek ministra obrany Colin Kahl v únoru řekl výboru Kongresu pro ozbrojené složky, že vycvičit ukrajinské piloty v létání se stíhačkami F-16 by trvalo rok a půl a bylo by to extrémně drahé. Kahl je podle médií nyní na odchodu z Pentagonu.