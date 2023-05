Rusko se pokusilo v noci na úterý zaútočit na Kyjev raketami a drony z několika směrů. Mohl to být do velké míry test toho, jak se Ukrajinci zvládli naučit se západními technologiemi, tedy s několika různými typy protiletadlových systémů, které musejí být propojeny do jednoho komunikačního systému. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že všechny ruské střely a drony sestřelila – včetně nadzvukových střel Kinžal.

