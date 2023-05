Který český europoslanec je nejvlivnější? Není pravda, že Češi vliv nemají, naopak. Víc se dočtete v newsletteru Ředitelé Evropy, který vám může chodit každý čtvrtek zdarma do vašich e-mailů. Píšeme třeba i o tom, že Petr Fiala (ODS) je součástí dost velkých plánů na změnu Evropy. Odebírejte!

Světová válka?

Válka mezi USA a Ruskem může vypuknout doslova každý den – to neříká nějaký analytik nebo novinář, ale člověk z nejpovolanějších, Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů USA. Tedy vůbec nejvýše postavený americký generál. Ujišťuje, že Washington ani Moskva si konflikt nepřejí, ale že k němu dojít rozhodně může. Milley vše vysvětluje ve velmi otevřeném rozhovoru, v němž také říká, že ani Ukrajinci, ani Rusové ve válce nedosáhnou všech svých cílů. A tvrdí taky, že se Čína nechystá zaútočit na Tchaj-wan. Vše se dozvíte tady.

Nejvlivnější Češi

Server EU Matrix dělá pravidelně tabulku nejvlivnějších europoslanců a letos se do vítězné stovky (z celkových sedmi set) dostalo hodně Čechů, konkrétně šest. Hodnocení je souborem několika hledisek, vedle formálních funkcí a návrhů, kterým dělali zpravodaje, se posuzuje i neformální vliv dotyčného či dotyčné. Nepřekvapí, že nejlépe dopadla místopředsedkyně parlamentu za silnou frakci a navíc členka klíčového výboru pro vnitřní trh Dita Charanzová (za ANO). Jiná jména v první stovce naopak trochu překvapí. Kdo si chcete projít celou tabulku, je tady.

Ostře sledované: Cestovatel Fiala

Opozice je trapná, když premiérovi vyčítá jeho nedávnou dlouhou cestu do Asie. My máme jinou výtku – Petr Fiala by měl jezdit ještě víc, a to hlavně tam, kde to je pro Česko nejdůležitější: do Evropy. S touto kritikou nejsme sami. Jak Ředitelům Evropy řekl velvyslanec jedné významné země EU v Praze, všichni si všimli, že do Berlína se Fiala vypravil až půl roku poté, co se ujal funkce. „Když chcete v EU být významným hráčem, musíte investovat do budování vztahů s ostatními aktéry. Fiala by se tomu rozhodně mohl věnovat víc,“ tvrdí velvyslanec. Požádali jsme Úřad vlády o seznam premiérových setkání s ostatními lídry zemí EU buď u nich doma, nebo v Praze. Úřad odpověď obratem slíbil, ale ani po urgencích ji nakonec nedodal. Ale není tajemstvím, že Fiala zatím ignoruje dost významné evropské hráče, třeba Nizozemce nebo Švédy.

Ovšem…

Fialova „neuvěřitelná cesta do Kyjeva byla přelomem“, říká ohledně premiérovy návštěvy Ukrajiny v březnu 2022 citovaný velvyslanec. Cesta v Evropě zapůsobila výborně a stejně tak i Fialovo vystupování na Evropské radě, tedy na bruselských summitech lídrů zemí EU. „Všichni si oddechli, že už tam není Babiš,“ zdůrazňuje velvyslanec. Ale: „Vždycky se na ČT24 dívám na záběry, na nichž je vidět, s kým se před začátkem summitu po vstupu do místnosti váš premiér baví. Je vidět, že jde automaticky za Slovákem nebo za Polákem. Měl by jít za německým kancléřem a za dalšími opravdovými hráči.“ Podle něj je tedy Fiala v EU respektován, ale mohlo by to být lepší – a mohl by pro to dělat víc než dosud. Ředitelé Evropy souhlasí a čekají, kdy se Fiala konečně vydá třeba do Nizozemska nebo do Švédska.

Pozoruhodná žena

Druhý muž v její straně má doma sošky Benita Mussoliniho a podání rukou chtěl v covidu nahradit fašistickým pozdravem zvednutou pravicí. Ale sama Giorgia Meloniová, italská premiérka a šéfka strany Bratři Itálie, prošla pozoruhodnou proměnou. Ještě loni mluvila jako typická představitelka krajní pravice, od nástupu do funkce se ale chová umírněně, v zásadě značně proevropsky. Proč? A jaké plány má s českým premiérem Petrem Fialou, za kterým ve středu přijela do Prahy? Napovíme, že velké. Zbytek v tomto článku. Jinak si Italové Fialu po pražském jednání pochvalovali. „Byl skvělý,“ řekl Ředitelům Evropy jeden z členů Meloniové delegace. Do tohoto vztahu tedy Fiala rozhodně investuje dost.

Raději tiramisu

Na společné tiskovce ale oba politici nepřipustili jedinou otázku novinářů, a to na přání Italů, zjistili Ředitelé Evropy. Což je velmi zvláštní. Jedinou zajímavou chvílí z celé nudné tiskovky tak byl moment, kdy Meloniová prohlásila, že Fiala je fandou italských potravin. A český premiér souhlasně přikyvoval (viz tady, v čase 58:00). Snad se o tom nedoslechl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který v českých řetězcích dojednává bizarní slevové akce na mouku.

Prosvištíme si: Voda a oheň

Andrej Babiš minulý čtvrtek vystoupil v Budapešti na setkání lidí, kteří se označují za konzervativce. Ve skutečnosti je nemálo z nich více či méně nahnědlými popírači výsledků svobodných voleb (USA) a podobně. A povšimněte si, jak na seznamu řečníků sám sebe prezentuje jistý Jovan Palalić:))) V úplně stejný den jako Babiš v Budapešti vystoupila Dita Charanzová, šéfka jeho europoslanců, na konferenci European University Institute ve Florencii, která měla výrazně liberální, establishmentový nádech. Čili buď platí Babišovo, že jeho hnutí je tu opravdu pro všechny, i když to působí jako voda a oheň, nebo se dál vyostřuje evidentní fakt, tedy že Charanzová a dnešní Babiš se názorově opravdu potkat nemohou, byť stále zachovávají dekorum.

Zeptej se Čecha

Je důležité vědět, co chtějí Američané slyšet od českých politických špiček. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se ve Washingtonu za zavřenými dveřmi sešel s vysoce postavenými americkými diplomaty nebo analytiky. Ptali se ho hlavně na postoj Česka k Číně – nepřekvapí, že ho ocenili. Chtěli vědět, jestli francouzský prezident Emmanuel Macron mluví za celou EU, když varuje před zatažením Evropy do americko-čínských sporů. Lipavský odpověděl, že nikoliv, ale že strategická autonomie EU, kterou Macron prosazuje, není v rozporu s evropskou spoluprací s USA. A americké elity hodně zajímal taky Viktor Orbán a jeho přístup k mezinárodnímu dění. Jak bylo řečeno, šlo o uzavřenou debatu, ale Ředitele Evropy o jejím obsahu informoval zdroj, který byl na místě.

Lidovci proti Green Dealu

Hlavní pravice na kontinentu, evropští lidovci, se postavila proti neutuchajícímu tlaku na ochranu životního prostředí. Rok před novými eurovolbami vypověděli poslušnost šéfce Evropské komise, také lidovecké političce Ursule von der Leyenové, jejíž instituce navrhuje „zelené“ normy. Lidovci (z českých stran TOP 09, KDU-ČSL a STAN) se ohradili konkrétně proti dvěma normám, které vadí farmářům, protest se ale ozývá z více frakcí a různých zemí. Kampaň před eurovolbami má zřejmě první téma. Píšeme zde.

Vítězka?

Ve výběrovém řízení na post dvojky v českém zastoupení v Bruselu zvítězila Lucie Šestáková, která porazila Michala Sedláčka – to ještě není oficiální výsledek konkurzu, který se uskutečnil minulý čtvrtek, ale naše předpověď. Výsledek bude oznámen, a to i oběma uchazečům, až poté, co rozhodnutí podepíše Radek Rubeš, státní tajemník ministerstva zahraničí, slyší Ředitelé Evropy. Slyšíme ale taky, že komise, v níž byli dva zástupci Úřadu vlády a dva z ministerstva zahraničí, doporučila Šestákovou.

Dívčí hrad

Pokud bude Lucie Šestáková potvrzena ve funkci, v čele české ambasády při EU stanou samé ženy. Tedy vedoucí mise, velvyslankyně Edita Hrdá, a pak velvyslankyně v politickém a bezpečnostním výboru členských zemí Jitka Látal Znamenáčková. Půjde o neobvykle silné zastoupení žen nejen na český standard, ale i ve srovnání s ostatními státy EU. Vzhledem k tomu, že měnit se bude brzy také mluvčí české ambasády a řadě diplomatů skončí předsednické vyslání, ženská liga možná ještě posílí.

Jak vznikají fámy

Když už jsme u toho českého zastoupení při EU: ženská polovina Ředitelů Evropy se teď při návštěvě domoviny doslechla takzvaně zaručenou zprávu, že by měla být novou mluvčí zastoupení po Michalu Sedláčkovi, který by měl brzy skončit. Tak tedy – neměla. Ředitelé Evropy zůstávají netknutí a doporučují nevěřit všemu, co se v Praze povídá. Místo toho čtěte newsletter, tam se vše dozvíte!

Co si přečíst

• Už jdeš? Nikdy jsem nebyla tak roztažená. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire napsal román. Kritikům vadí erotická scéna a tvrdí, že Le Maire zanedbává práci.

• V Británii v sobotu korunovali nového krále Karla III. v době, kdy se země stále víc podobá Itálii. Proč stagnuje?

• Víte, kdy byl Hitler, podle svých slov, nejšťastnější v životě? Výročí těchto dní právě minulo – a hodně to souvisí s námi Čechy. Tady se dozvíte víc.

Evropa podle…

Luuk van Middelaar, zakladatel think-tanku BIG

Na Den Evropy, 9. května, pronesl německý kancléř Olaf Scholz projev k Evropskému parlamentu ve Štrasburku. Velký projev o EU pronesl podruhé – poprvé to bylo loni v srpnu na Karlově univerzitě v Praze. Když se komentátoři snaží rozklíčovat evropský politický život, často se soustředí na obsah, na „co“. Měli by ale klást větší důraz na formu – kde k něčemu došlo, kdy a za jakých okolností? V ideálním případě se obsah a forma doplňují. V Praze měl Scholz jasné poselství – po ruské invazi na Ukrajinu se Evropa posunuje víc na Východ. Zároveň zdůraznil kulturní vazby, které celý kontinent propojují. K takovému obsahu se hodilo, že byl pronesen na starobylé akademické instituci v srdci Evropy. Mluvit před europoslanci je méně speciální. Ale i v tomto případě místo, kde projev pronášel, německého kancléře přimělo, aby se osobně zavázal k posílení demokracie a vlády práva v Evropě – což je něco, na čem europoslancům velmi záleží.

Co si poslechnout/Kam zajít

• Hodně se mluví o záměru zpoplatnit emise z budov, objevují se tvrzení, že lidé si budou muset na vlastní náklady zateplit domy a podobně. O co jde, vysvětlí tento seminář.

• Jaké priority by mělo mít Česko ve vztahu k dění v Evropě i ve světě? Přijďte na tuto debatu.

• O víkendu proběhne prestižní zahraničněpolitické setkání v Tallinnu, Lennart Meri Conference. Ředitelé Evropy budou na místě, stejně jako stovka mimořádných historiků a analytiků. Řadu diskusí lze sledovat online, zveme!

Tečka podle Ondřeje Housky

Když jsem v roce 2020 dostal cenu Karla Havlíčka Borovského, moc jsem to nechápal – neměl jsem dojem, že bych se do české žurnalistiky tak výrazně zapsal. Otevřeně se ale přiznám, že jsem si letos myslel aspoň na nominaci v nějaké kategorii Novinářské ceny (ano, těch cen je nějak hodně) – vždyť se loni kromě války dělo máloco důležitějšího než české předsednictví EU. A já měl rozhovor s Emmanuelem Macronem a děláme s kolegyní Kateřinou Šafaříkovou tento newsletter, v Česku jediný svého druhu. Ale nominace minula nejen mě, nebyl nominován jeden jediný příspěvek, který by s předsednictvím EU nějak souvisel. Nedostalo se tedy třeba ani na zpravodaje veřejnoprávních médií v Bruselu. V kategorii rozhovor porota nenominovala ten s Macronem, v němž přitom špičkový světový státník nemluví ve frázích, ale podrobně vysvětluje svůj pohled na svět, což je věc v Česku málo běžná, ale nominovala interview s politologem, antropologem a debatu o spánku. Opravdu něco jedinečného, co není možné udělat každý druhý den:))) Jistě si ale myslíte, že prostě jen závidím. A tak si sám sobě posílám aspoň písničku.