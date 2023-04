Výrok českého prezidenta Petra Pavla, který zpochybnil zájem Číny na míru na Ukrajině, podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova neodpovídá činnosti "normálního politického představitele". Lavrov tak podle agentury TASS komentoval na okraj jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku rozhovor, který dal Pavel bruselskému webu Politico. Stanovisko Hradu k prohlášení Lavrova se ČTK snaží získat. Český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský označil Lavrovovo vyjádření za směšné.

"Je to výrok takového typu, který nemá nic společného s působením normálního politického činitele," řekl Lavrov, jenž nyní řídí zasedání RB OSN díky rotačnímu předsednictví, které tento měsíc připadlo Rusku. Lavrov také uvedl, že šéf unijní diplomacie Josep Borrell se nedávno nechal slyšet, že Evropská unie bude rozvíjet vztahy s jinými státy v závislosti na jejich postoji k Rusku a Číně. "Je to indikátor současné mentality v evropské diplomacii," prohlásil šéf ruské diplomacie.

Český ministr zahraničí označil Lavrova za klauna. "Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta Petra Pavla jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál," uvedl Lipavský na twitteru na adresu země, která před více než rokem rozpoutala válku na Ukrajině.

Pavel v rozhovoru pro Politico řekl, že mír na Ukrajině v tuto chvíli není v zájmu Číny, protože válka umožňuje Pekingu nutit Rusko k ústupkům. "Nemyslím si, že by Čína měla skutečný zájem válku v krátké době ukončit," citoval server českého prezidenta. "Myslím si, že je v zájmu Číny prodlužovat status quo, protože může tlačit Rusko k různým ústupkům," uvedl Pavel.

Rusku tento měsíc připadlo předsednictví v patnáctičlenné Radě bezpečnosti OSN, což vyvolává kritiku zejména ze strany Kyjeva vzhledem k tomu, že Moskva už přes rok vede invazi na Ukrajině. Pozice Pekingu ve vztahu k válce budí dlouhodobě na Západě obavy.

Čína s Ruskem udržuje čilé diplomatické vztahy i poté, co ruské jednotky loni v únoru zaútočily na Ukrajinu. Čína se ve veřejných prohlášeních k ruské invazi na Ukrajinu sice staví spíše na ruskou stranu, k přímé vojenské či finanční podpoře zatím ale nesáhla, přestože Moskva ji vykresluje jako svého spojence. Čínský prezident Si Ťin-pching se od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dvakrát.

Ruský imperialismus je hrozba

Ruský imperialismus musí být vymýcen, protože ohrožuje bezpečnost Česka, řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský ruskému nezávislému listu Novaja Gazeta Evropa, který kvůli tlaku z Kremlu působí z lotyšského exilu. "Ukrajinci se rozhodli, že chtějí být součástí (západní) společnosti, a jsem připraven jim pomoci bránit jejich zemi před ruským imperialismem," uvedl šéf české diplomacie v rozhovoru.

Svoboda a suverenita Ukrajiny je podle Lipavského úzce spojena se svobodou Česka. "Jen poslouchejte, co každý den v televizi vysílá ruská propaganda, (moderátor Dmitrij) Kiseljov a další! Mluví o útocích na západní města, o vyslání raket na Washington. Je to vtip, nebo to myslí vážně?" uvedl Lipavský a poznamenal, že ruská propaganda léta podobně hovořila o Ukrajině. "A teď vidíme, jak každý den padají bomby na ukrajinská města," dodal ministr.

Ukrajina, která se ruské vojenské agresi brání už 14 měsíců, se podle něj nikdy nevzdá a zvítězí. "Ale kdyby padla, kdo by byl dalším cílem? Podívejte se na mapu. Takže posílám jasný vzkaz: nemáme zájem, aby nám vládla Moskva," prohlásil šéf české diplomacie.

V rozhovoru vysvětloval zákaz vstupu ruských turistů na území Česka, který vláda zavedla loni v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. "Nelze shodit bomby na Ukrajinu a potom jet na dovolenou. Takové chování je pro Česko nepřijatelné," uvedl Lipavský. Přitom poznamenal, že ČR má program pomoci ruské opozici a je bezpečným útočištěm pro nezávislé novináře, akademiky a další členy ruské společnosti. "Ale bohužel ne celá ruská společnost (vystupuje proti válce). A z bezpečnostních důvodů musíme rozlišovat," dodal.

"Neobviňuji ruské občany jednotlivě. Viním ruský imperialismus, který je třeba vymýtit, protože ohrožuje bezpečnost mé země a naše životy. A mimochodem jsem si nevšiml, že by občané Francie, Německa nebo USA utíkali do Ruska. Ale vím, že děti ruských propagandistů a činitelů žijí v Evropě," poznamenal Lipavský. O osudu Ruska ale podle něj musí rozhodnout samotní Rusové.

Na dotaz, zda má česká ekonomika kvůli podpoře Ukrajiny velké ztráty, poznamenal, že by to takto neřekl. "Celá Evropa zažívá určité ekonomické potíže. Koneckonců (ruský prezident Vladimir) Putin se nás pokusil vydírat a použil plyn jako zbraň. Jeho pokusy selhaly," prohlásil Lipavský, podle něhož šéf Kremlu docílil toho, že Rusko zůstane v budoucnu bez příjmů, jelikož už není považováno za spolehlivého dodavatele energií. "Zničil pověst Ruska na desítky let," míní český diplomat.