Ruský soud uložil dvouletý trest vězení Rusovi Alexejovi Moskaljovovi, jehož dcera namalovala obrázek s protiválečnou tematikou. Moskaljov ale krátce před úterním vynesením rozsudku utekl z domácího vězení a v soudní síni tak nebyl přítomen, uvedla mluvčí soudu. Informovali o tom z místa novináři portálu Mediazona. Moskaljov je otec samoživitel a jeho 13letou dceru Mašu úřady umístily do dětského domova.

„Dnes byl ohlášen rozsudek, ale obžalovaný nebyl přítomen, protože dnes v noci utekl,“ sdělila mluvčí soudu. Přítomní v soudní síni na tuto informaci reagovali potleskem. Advokát odsouzeného Vladimir Biliněnko sdělil, že o útěku svého klienta se dozvěděl až společně s ostatními.

Předtím Moskaljovovi podporovatelé, kteří dorazili na vynesení rozsudku, upozornili, že soud projednal případ nezvykle rychle, a to za jediný den během pondělka. Moskaljov při pondělním zasedání soudu v závěrečné řeči prohlásil, že má negativní postoj ke „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině. Termínem „speciální vojenská operace“ ruské vedení označuje vojenskou invazi do sousedního státu, kterou Moskva zahájila loni v únoru s argumentem, že Ukrajinu je třeba „denacifikovat“ a odstranit nebezpečí, jež podle Kremlu představuje pro Rusko.

Moskaljovova dcera Maša namalovala na jaře během výtvarné výchovy obrázek, na němž je ukrajinská vlajka s nápisem „Sláva Ukrajině“ a ruská vlajka, na níž stojí „Ne válce, Putinovi“. Na obrázku je i žena, která drží za ruku holčičku a dlaní se snaží zastavit rakety letící ze směru Ruska. Poté, co vedení školy informovalo policii, byl Moskaljov obviněn z diskreditace ruské armády kvůli příspěvku na sociálních sítích. Tento měsíc byl zadržen a umístěn do domácího vězení a jeho dcera do dětského domova.