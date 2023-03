Severní Korea v úterý představila svou novou, menší jadernou hlavici a uvedla, že rozšíří produkci jaderných materiálů použitelných k výrobě zbraní. Stalo se tak v den, kdy v jihokorejském přístavu Pusan přistála americká letadlová loď Nimitz se svou údernou skupinou. V pondělí americká plavidla zahájila společné manévry s Jižní Koreou.

Severokorejská státní média zveřejnila záběry, na nichž je vidět severokorejský vůdce Kim Čong-un obklopený generály v uniformách, jak si prohlíží řadu zelených hlavic označených Hwasan-31.

Pchjongjang se dlouhodobě pokouší zmenšit jaderné hlavice, aby je mohl použít pro své mezikontinentální balistické rakety schopné zasáhnout pevninskou část USA. Podle nákresů na zdech by právě to měla hlavice Hwasan-31 umožňovat.

Experti varovali, že představení nové potenciální taktické jaderné zbraně skutečně svědčí o významném technickém pokroku a mohlo by naznačovat, že KLDR v brzké době chystá další jadernou zkoušku.

„Severní Korea tentokrát odhalila podstatně zmenšenou jadernou hlavici,“ uvedl jihokorejský výzkumník Čchong Song-čchang. „Pravděpodobnost, že KLDR provede s těmito jadernými hlavicemi svůj sedmý jaderný test, stoupla,“ dodal Čchong.

„Severní Korea vysílá velmi srozumitelný vzkaz. Usiluje o to, aby byla uznána za skutečnou jadernou mocnost,“ prohlásil Pak Won-kon z univerzity v Soulu. Podle něj by sedmý jaderný test KLDR mohl být vyvrcholením nynějších častých severokorejských zbrojních zkoušek a Pchjongjang by po něm mohl oznámit připravenost obnovit jednání se Spojenými státy.