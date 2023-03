Ukrajinští obránci za uplynulý den odrazili 79 útoků ruských invazních sil, které své hlavní úsilí nadále soustřeďují na ofenzivní operace ve směru na ukrajinská města Lyman, Bachmut, Avdijivku, Marjinku a Šachtarske. Ve své pravidelné ranní operační zprávě to v pátek uvedl ukrajinský generální štáb.

„Nepřítel nepřestával útočit na Bachmut. Právě v okolí tohoto města se odehrála většina bojových střetů za poslední den,“ uvedlo mezitím velení ukrajinských ozbrojených sil s poznámkou, že ukrajinští vojáci odrazili útoky invazních sil v okolí obcí Orichovo-Vasylivka, Bohdanivka a Predtečyne v Doněcké oblasti. Neúspěšné útočné akce Rusů hlásí Ukrajinci také od osmi dalších obcí v této oblasti, včetně Avdijivky a Marjinky.

V záporožském a chersonském směru je nepřítel v defenzivě, zároveň ale ostřeloval řadu místních obcí, uvádí ukrajinský štáb. Rusové podle něj podnikli v uplynulém dni také zhruba čtyři desítky vzdušných útoků a použili salvové raketomety. Ukrajinská armáda mimo jiné podnikla 12 leteckých útoků na ruské jednotky a zařízení, uvedl Kyjev.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Ruské invazní síly se snaží dobýt Bachmut už řadu měsíců v nejvražednější pěchotní bitvě od druhé světové války, poznamenala dnes agentura Reuters. Její reportéři, kteří se nacházejí poblíž frontové linie severně od tohoto města, zaznamenali známky toho, že ruská ofenziva v regionu by mohla slábnout. Ve vsi poblíž severního okraje Bachmutu se podle nich – ve srovnání se situací o dva dny dříve – znatelně snížila intenzita ruského bombardování.

Zpomalení ruského postupu u Bachmutu by mohlo znamenat, že Rusko přesouvá své jednotky a zdroje do jiných míst, píše Reuters a připomíná čtvrteční poznatky britského ministerstva obrany, podle něhož Rusko zaznamenalo zisky severněji od Bachmutu a částečně znovu získalo kontrolu nad přístupovými cestami do města Kreminna v Luhanské oblasti. Intenzivní bitvy se podle agentury odehrávaly také více na jihu.

Podle ukrajinského vojenského analytika Oleha Ždanova ruské útoky u Bachmutu slábnou a invazní armáda přesouvá své snahy k jižněji položenému městu Avdijivka. Ruské síly jsou podle něj také aktivnější na severu v Charkovské a Luhanské oblasti, v centrálnější Záporožské a jihoukrajinské Chersonské oblasti.