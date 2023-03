Ve válce na Ukrajině to nyní rozhodně nevypadá na příměří, natož na trvalý mír. Přesto se o tom, jak by válka mohla skončit, mluví stále víc. Kyjev opakuje, že musí zvítězit, a totéž říkají představitelé Spojených států, Francie, Česka nebo třeba Polska. Definice vítězství ale přesto může být hodně rozdílná. Jak konkrétně? A co se musí stát, aby na vyjednávání o ukončení bojů vůbec mohlo dojít?

Co znamená vítězství

Ukrajina opakuje, že chce získat zpět všechna území, která jí podle práva patří. Tedy oblasti, které Rusko nelegálně okupuje, včetně poloostrova Krym. Objevila se sice tvrzení, že část Západu tlačí Ukrajince k míru, ale Spojené státy nebo země Evropské unie Ukrajinu v jejím postoji oficiálně podporují – zdůrazňují, že nad agresorem musí zvítězit. A že o tom, kdy nastane vhodná doba na jednání o míru, má rozhodnout Kyjev sám.