Nejvyšší čínský diplomat Wang I v úterý v Moskvě označil čínsko-ruské vztahy za „pevné jako skála“. V ruské metropoli jednal s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem, který označil Peking za prioritu ruské zahraniční politiky a zdůraznil, že obě velmoci musí držet při sobě, aby odolaly tlaku Západu. Podle deníku The Wall Street Journal čínský prezident Si Ťin-pching hodlá v příštích měsících navštívit Moskvu.

„Čínsko-ruské vztahy mají zralý charakter a jsou pevné jako skála, vydrží zkoušky v proměnlivé mezinárodní situaci,“ prohlásil čínský představitel podle agentury TASS. „V současnosti máme velmi dobré možnosti pokračovat v naší úzké strategické součinnosti a kontaktech na obranu našich společných strategických zájmů,“ řekl.

„V daném kontextu (tlaku Západu na Rusko a Čínu) chci potvrdit naši neměnnou podporu Pekingu v otázkách Tchaj-wanu, Sin-ťiangu, Tibetu a Hongkongu, které Západ používá k diskreditaci Číny,“ prohlásil pak Patrušev, pokládaný za jednoho z nejbližších spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina. Západ kritizuje Čínu za zacházení s muslimskými Ujgury v provincii Sin-ťiang a za potlačování demokratické opozice v Hongkongu.

Nevyprovokovaný ruský vpád na Ukrajinu Čína neodsoudila a de facto odmítá i jakékoliv mezinárodní sankce s výjimkou těch schválených na půdě Organizace spojených národů (OSN).

Čínský ministr zahraničí Čchin Kang v úterý v projevu na bezpečnostní konferenci v Pekingu vyzval západní země, aby „přestaly rozdmýchávat“ válku na Ukrajině, a vyjádřil znepokojení Pekingu ohledně stupňování ukrajinské krize. „Vyzýváme jisté země, aby okamžitě přestaly rozdmýchávat oheň, přestaly svalovat vinu na Čínu a přestaly opakovat: Ukrajina dnes, Tchaj-wan zítra,“ uvedl rovněž Čchin.

Podle informací deníku The Wall Street Journal od nejmenovaných zdrojů se čínský prezident chystá v dubnu či květnu navštívit Moskvu a jednat tam s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přípravy cesty jsou na samém začátku. Podle listu chce Čína posílit svou roli v diplomatických jednáních o přerušení bojů na Ukrajině. Tento týden by Peking měl zveřejnit některé své návrhy na ukončení bojů a Si by měl k prvnímu výročí války vyslovit „mírový projev“, uvedl již dříve Wang.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli vyjádřil obavy, že Peking zvažuje poskytnout Rusku vojenské vybavení pro boje na Ukrajině, včetně zbraní a munice. Čína jeho tvrzení popřela.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS uvedl, že „není vyloučené“, že se Wang setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.