Evropská unie by měla najít účinnější nástroje proti stále častějšímu obcházení sankcí, které mají omezit zdroje ruského režimu k financování války na Ukrajině. Dvanáct unijních zemí včetně Německa, Francie či Česka sepsalo dokument vyzývající k větší spolupráci orgánů a využívání pák obchodu a jednotného trhu ve snaze zabránit firmám obcházet sankce. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Ve hře je také zřízení evropského orgánu pro dohled nad dodržováním sankcí, které navrhuje Nizozemsko.

Evropská unie přijala během roku od ruského vpádu na Ukrajinu devět balíků sankcí, jejichž cílem je ochromit klíčové sektory ruského hospodářství či zabránit Moskvě v získávání vojensky využitelných technologií. Vyjednavačům unijních zemí, kteří v těchto dnech dolaďují detaily desátého sankčního balíku, adresovala dvanáctka států zmíněnou výzvu. Vedle uvedené trojice ji podepsala Itálie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko a Rumunsko.

Ruské pokusy obcházet sankce jsou podle dokumentu stále častější a kreativnější. Rusko se jimi snaží udržet přístup ke komponentům klíčovým pro vojenský průmysl a strategická odvětví financující válku, uvádí text.

EU by proto měla posílit spolupráci celních a daňových úřadů, zpravodajských služeb či dalších orgánů, aby obcházení sankcí znemožnila. Unie by také měla v případě masivního obcházení sankcí, do něhož budou zapojeny některé státy, zvážit využití obchodních pák vůči těmto zemím.

„Měli bychom vyslat jasný signál lidem a subjektům ve třetích státech. Poskytování hmotné podpory ruské armádě a obrannému průmyslu bude mít vážné důsledky v otázce jejich přístupu na jednotný trh EU,“ citovala agentura z dopisu.

Nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra již v pondělí navrhl, aby unie vytvořila společný orgán v Bruselu, který bude dohlížet na dodržování sankcí. Členským zemím by podle něj umožnil lépe sdílet informace a postupy, jak obcházení sankcí zabránit. Nizozemsko také navrhuje stanovit seznam sektorů s vysokým rizikem obcházení sankcí, na které by se nové středisko mělo více zaměřit.