Západ je znepokojen ukrajinským odhodláním udržet město Bachmut v Doněcké oblasti, na které řadu měsíců útočí ruské síly a kterému začíná hrozit obklíčení. V pravidelné svodce k situaci na ukrajinském bojišti to uvedl americký Institut pro studium války (ISW). Ve své analýze se odkazuje na informace západních médií, podle nichž ukrajinská armáda není s to bránit Bachmut a současně provést předpokládanou jarní ofenzivu.

Ukrajina již několik měsíců vynakládá značné prostředky a vojáky na obranu Bachmutu. Její představitelé zároveň dávají najevo, že Ukrajina bude město s předválečnou populací 70 000 lidí bránit tak dlouho, dokud to bude možné. Prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém úterním videoposelství připustil, že situace na frontě zůstává extrémně složitá a bojuje se o každý metr čtvereční půdy. Velká část ruské dělostřelecké palby se podle něj soustředí právě na Bachmut.

Deník The Washington Post začátkem týdne uvedl, že američtí vojenští plánovači vyhodnotili, že ukrajinské síly nejsou schopny současně bránit Bachmut a zahájit jarní protiofenzivu. Podle listu proto vyzvali Ukrajinu, aby dala přednost jarní protiofenzivě před obranou Bachmutu a pokusila se osvobodit další okupovaná území.

ISW se kloní k názoru, že rozhodnutí Ukrajiny bránit Bachmut je pravděpodobně strategicky správné, a to i přes náklady, které to Ukrajině přináší. Ukrajinská obrana Bachmutu donutila Kreml nasadit velkou část žoldnéřské Wagnerovy skupiny (v přepisu z ruštiny Vagnerovy) i elitních výsadkových sil k udržení postupu, který je vykoupen vysokými ztrátami. Podle amerických analytiků tato skutečnost zřejmě vytvoří příznivé podmínky pro budoucí ukrajinskou protiofenzivu. Tvrdí také, že ruské síly by se po obsazení Bachmutu nezastavily a pokračovaly by ve svém postupu dále na západ.

Ruské síly za poslední den pokračovaly v útocích na Bachmut a jeho předměstí severně i jižně od města. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ukrajinské jednotky odrazily ruské útoky na samotný Bachmut. Boje probíhají v Paraskovijivce severně od města, odkud se ruské síly snaží prorazit směrem na západ. Ruské zdroje hovoří také o ruských útocích směrem k osadám jihozápadně od města podél silnice T0504. ISW ve své svodce připomíná také úterní vyjádření šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina, podle nějž obklíčení Bachmutu není kvůli pokračující ukrajinské obraně zdaleka dokončeno.