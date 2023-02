Kvůli střetu zájmů se europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) vzdá vedení kulturní instituce Musea Kampa. V rozhovoru pro HN a Aktuálně.cz řekl, že rezignuje na post předsedy správní rady. A tvrdí, že jeho kumulace funkcí není v rozporu s tím, co veřejně tvrdí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Funkci náměstka budu vykonávat bezplatně. Pokud toto obstojí před Piráty, tak doufám, že i před naší paní předsedkyní,“ říká Pospíšil.

Podle koaliční smlouvy o vedení Prahy byste měl být náměstkem primátora. Platí, že si necháte zároveň mandát europoslance?

Zatím o tom takto uvažuji. V městské radě bych tu funkci vykonával jako neuvolněný člen, což znamená, že bych za ni nebral plat, jen nějaké menší odměny, což bych využil jako sponzorské dary útulkům a podobně. Vše bude transparentně popsáno.

Necháte si plat europoslance (činí měsíčně téměř 10 tisíc eur hrubého – pozn. red.)?

Nechám si plat europoslance. Řeším ještě svoji roli předsedy správní rady Musea Kampa –Nadace Jana a Medy Mládkových. To je bezplatná funkce, zdůrazňuji, ale pokud se stanu náměstkem pro kulturu, tak bych se jí vzdal. Jakkoli si nemyslím, že je tam zákonný střet zájmů, nechci vyvolávat takový dojem a poškozovat nadaci možnou debatou o něm.

Zůstanete řadovým členem správní rady Musea Kampa?

Tohle nechám na posouzení městské rady. Ze stanov nadace musí být vedení města zastoupeno ve správní radě. Seděla tam donedávna Hana Třeštíková, primátor Bohuslav Svoboda, Alexandra Udženija a další matadoři pražské politiky, protože je to napůl pražský majetek. Kdyby i toto mělo vyvolávat kontroverze, tak tam nemusím sedět vůbec.

Vy nevidíte střet zájmů v tom, že byste zůstal členem, byť řadovým, ve správní radě kulturní instituce, i s ohledem na svoje osobní vazby k zakladatelce Medě Mládkové (chtěla, aby Jiří Pospíšil vedl nadaci doživotně – pozn. red.), a zároveň byl náměstkem Prahy pro kulturu?

Takhle jsem o tom neuvažoval a nevidím v tom střet zájmů, přiznám se na rovinu. Příjmy od města jsou zlomek rozpočtu nadace, nějakých pět procent. Je to auditovaná instituce a vše musí být transparentní. Představa nějaké malé domů není vůbec možná.

Jak chcete zvládat práci náměstka Prahy a zároveň být europoslancem? Coby člen Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti byste měl být polovinu a více dnů z každého měsíce mimo Prahu.

I z tohoto důvodu odejdu z pozice předsedy správní rady nadace, protože bych se muzeu nemohl věnovat několik hodin denně jako doposud. Ale k vaší otázce: v Evropském parlamentu je víc poslanců, kteří zároveň mají funkce v komunální politice. Vidím tam v tom překryvu jednoho roku (do nových eurovoleb – pozn. red.) spíš synergii. Měl bych mít kromě kultury na starosti životní podmínky zvířat. Pro někoho to může znít srandovně, ale pro mě je to důležité a rád bych toto téma v Praze nastartoval s využitím poznatků a praxe z Evropy. V dnešní online době můžu vést řadu jednání s kolegy a podřízenými na dálku, tak v tom takový problém nevidím.

Je o vás známo, že nerad létáte. Budete schopen vykonávat práci náměstka Prahy a zároveň europoslance i s ohledem na to, kolik hodin strávíte přesuny? Z Prahy do Bruselu je to devět hodin autem, do Štrasburku šest.

Je pravda, že nerad létám a raději jezdím autem, ale neznamená to, že bych letadla nevyužíval vůbec. Ten rok toho překryvu budu muset létat více, samozřejmě.

Opakovaně jste zmínil rok překryvu obou funkcí. Znamená to, že v příštích eurovolbách už nebudete kandidovat a necháte si jen post v Praze?

O tom teď vůbec neuvažuji, do té doby může čtyřikrát padnout městská rada. Rok je v politice dlouhá doba.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová kritizuje kumulace funkcí a i expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše za to, že nechodí do sněmovny, tedy do práce. Chováte se v souladu s principy, které veřejně hlásí šéfka vaší strany?

Tím, že funkce náměstka bude neuvolněná, tedy bezplatná, to není v rozporu s principy, které hlásí Piráti. A pokud toto obstojí před Piráty, tak doufám, že i před naší paní předsedkyní.

Když vám předsedkyně Pekarová Adamová řekne, že je proti vašim plánům, vzdáte se jedné z funkcí?

Minulý týden jsme spolu měli schůzku, trvala hodinu a půl a byla velmi konstruktivní. Dotaz, jestli odejdu z funkce europoslance, když jsme se bavili o uspořádání Prahy, vůbec nepadl. Neměl jsem pocit, že je to téma, které chce paní předsedkyně řešit. Ještě se jí na to ale zeptám.