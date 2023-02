Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je vítězství Petra Pavla nad Andrejem Babišem porážkou populismu. Ano, ale sama ODS při jiných příležitostech populisty podporuje. Jak to bude dál, se můžete dočíst v našem newsletteru Ředitelé Evropy – objednat si ho můžete zdarma na tomto odkazu a bude vám každý čtvrtek ráno chodit do e-mailu. Je o českém působení v Evropě a dění v Evropské unii. Odebírejte!

Spolu?

Prezidentské volby jsou za námi, ty další, které nás čekají, budou příští rok do Evropského parlamentu. Otázkou je, jestli budou pokračovat stávající koalice, z nichž vznikla současná česká vláda. Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se v přístupu k EU velmi liší. „Do léta musí být jasno,“ řekl Ředitelům Evropy zdroj z okolí premiéra Petra Fialy. Podle něj jsou zatím ve hře všechny varianty – tedy pokračování Spolu i samostatná kandidatura jednotlivých stran. Nebo vznik nějaké úplně jiné koalice.

Spolu ve Štrasburku?

Jak jsme avizovali, předseda nejsilnější lidovecké frakce (EPP) v europarlamentu Manfred Weber byl na konci minulého týdne v Praze za partnerskými KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a potkal se i s premiérem Petrem Fialou (ODS). Řeč byla mimo jiné o sbližování EPP s ODS, která na půdě Evropského parlamentu sedí v menšinové frakci ECR. Weber by rád, aby koalice Spolu šla i do eurovoleb na jedné kandidátce, slyší Ředitelé Evropy, a ODS pak buď přešla k lidovcům, nebo se s nimi v europarlamentu spojila, tak jako to bylo v případě EPP a britských konzervativců před vznikem ECR. Fiala se prý debatě o tom a priori nebrání.

Macron a Babiš

Polovina Ředitelů Evropy měla možnost bavit se s jedním z vůbec nejvýše postavených francouzských diplomatů o tom, proč se prezident Emmanuel Macron těsně před prezidentskou volbou sešel s Andrejem Babišem, což mnozí vnímali jako jeho přímou podporu. „Prezidentu Macronovi velmi záleží na spojenectvích, která v EU existují. Ale faktem je, že mu je bližší to, co říká Petr Pavel, než Andrej Babiš,“ řekl onen zdroj. Macron tedy Babišově žádosti vyhověl dominantně kvůli tomu, že hnutí ANO je v rámci EU členem stejné politické frakce jako jeho strana. Ale ve skutečnosti je zřejmé, co si francouzský prezident o české realitě myslí, jak jsme vysvětlovali.

Ten náš populismus

Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár kritizoval Andreje Babiše za jeho vyjádření, že by v případě ruského útoku nechtěl pomoci ostatním členům NATO. A ruskou invazi opakovaně odsoudil. Stejný Kollár ale minulý týden přijal velké fanoušky Vladimira Putina, francouzské europoslance ze strany Marine Le Penové. V pátek ovšem Kollár, který ten den v Bratislavě pořádá schůzku šéfů parlamentů zemí visegrádské čtyřky, Putina opět odsoudí. S populismem je prostě v naší části Evropy problém. Ukázal to i premiér Fiala, který výsledek českých prezidentských voleb označil za porážku populismu. Ano – ale volby, a to parlamentní, letos budou taky v Polsku, kde Fiala a jeho ODS podporují vládní stranu Právo a spravedlnost, která patří z hlediska populismu k tomu nejhoršímu, co v EU máme.

Ostře sledované: Kam se to řítíme?

Už koncem příštího týdne budou lídři zemí EU na summitu v Bruselu řešit, jak čelit masivnímu americkému programu dotací či daňových úlev, který může z EU odlákat výrobce elektromobilů nebo baterií do aut. Česko se evidentně velmi obává, aby evropská odpověď nezničila jednotný unijní trh, který nás přitom živí – právě na něj směřuje dominantní část českého vývozu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poslal s několika dalšími státy do Bruselu dopis, v němž varuje před tím, aby se EU vydala cestou velkých dotací. Máme ho k dispozici a vysvětlujeme, o co jde. A stejně tak máme v ruce dopis ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), který zase odmítá to, že bohatší a větší země své firmy masivně dotují už teď. „Považujeme to za alarmující,“ píše Síkela nezvykle otevřeně. V dalších týdnech budeme informovat, jak vše dopadne.

Číslo GW950m žije!

Vlk, který sežral poníka Ursuly von der Leyenové, přežil ortel smrti. Úřady v Německu povolily jeho zastřelení, jak jsme v posledním newsletteru informovali, čas na to ale vypršel v úterý o půlnoci. Vlka s číslem GW950m se nepodařilo lapit a ten je tak volný. Hannoverská radnice potvrdila, že na jeho hlavu je už vypsané nové povolení, schvalovací procedura ale bude nějakou chvíli trvat. Vlk mezitím dostal jméno, „Snowy“, a proti jeho zastřelení vznikla v Německu online petice. Ve středu v podvečer ji podepsalo 37 tisíc lidí.

Vlci na agendě

Boj s vlky, respektive v tomto případě o vlky, se mezitím stal evropským tématem. Ministři životního prostředí z 12 zemí EU napsali dopis Evropské komisi, ve kterém žádají, aby odmítla výzvu Evropského parlamentu ke snížení ochrany vlků v Evropě, což by umožnilo jejich snadnější odstřel. Dopis iniciovali Slováci a mezi signatáři jsou ministři z Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovinska, Španělska nebo i z inkriminovaného Německa. Český podpis chybí (momentálně totiž chybí ministr životního prostředí). Ministerstvo zemědělství to pochopitelně vidí jinak.

Měníme lidem životy

Komunikační tým českého předsednictví EU byl nominován na PR tým roku 2022. Gratulujeme! A přiznáváme, že to je trošku i naše zásluha. Jistý komunikační profesionál se zeptal poloviny Ředitelů Evropy, koho má nominovat. Dostal odpověď, že tým předsednictví. Takže ho nominoval a byl sám – tým dostal jen tuto nominaci. Ale porota se vyzná, seznala, že práce předsednického týmu byla fakt vynikající, a navzdory jen jedné nominaci ho vybrala do finále. Budeme v něm držet palce, protože by šlo opravdu o zasloužené vítězství.

Prosvištíme si: Ach, ta komunikace

Komunikační tým předsednictví pracoval skvěle, ale k široké veřejnosti moc z toho neproteklo. Důvodem byl přístup velké části politiků a političek. „Evropská politika by měla být naprosto normální součástí jejich každodenní práce, o které by měli běžně mluvit s médii i s veřejností. Měli by vysvětlovat, že současné krize nemůže žádný stát vyřešit sám za sebe a je v životním zájmu Česka být součástí evropského klubu, nebo přirozeně mluvit o aktuálním dění v EU. Jedině tak se evropská témata dostanou i do veřejné debaty,“ říká pro ředitele Evropy Vendula Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky.

Velvyslanec mluvčím

Mluvčím Stálého zastoupení Česka při EU v Bruselu bude po odchodu Evy Hrnčířové diplomat Michal Sedláček. Nastoupit by měl 8. února. Sedláček posledního půl roku působil v Bruselu, kde měl na starosti rekonstrukci Ukrajiny v příslušném pracovním výboru Rady EU. Uvažovalo se o něm jako o novém vládním zmocněnci pro obnovu Ukrajiny, vybraný byl ale nakonec jiný uchazeč. Michal Sedláček v minulosti působil jako velvyslanec v Peru, generální konzul v Los Angeles, náměstek ministra a na řadě dalších postů ve státní správě. Ředitelé Evropy proto odhadují, že místo mluvčího v Bruselu je pro něj jen přechodné. Bývalá zpravodajka ČT Hrnčířová nastoupila do kabinetu eurokomisařky Věry Jourové.

Pojar psal

Minule jsme napsali, že dvěma Čechům, kteří se hlásili do vysokých funkcí v Bruselu, se nedostala podpora od premiéra Fialy a jeho nejbližšího okolí. Byli jsme ale ubezpečeni, že Tomáš Pojar, Fialův šerpa, tedy první muž pro EU, lobboval. Například kontaktoval svůj protějšek Frédérica Bernarda, šéfa kabinetu Charlese Michela, tedy předsedy Evropské rady (= summitů premiérů či prezidentů zemí EU). Omlouváme se!

Kde jsou Češi?

Evropská komise Ředitelům Evropy poskytla data o podílu Čechů v evropských institucích. Češi tvoří 2,4 procenta obyvatel EU, ale jen 1,7 procenta zaměstnanců komise, přičemž na vedoucích pozicích to je ještě méně. V ostatních institucích EU je situace obdobná. Snad to pomůže změnit i kurz pro zájemce o práci v evropských institucích, jehož slavnostní představení moderovala polovina Ředitelů Evropy. Kurz je přípravou na úspěšné zvládnutí vstupních testů do institucí. Společně ho spustí Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická. Podrobnosti najdou zájemci zde. Ne vše je přitom v Česku špatně – například dobře funguje program vysílání expertů z jednotlivých ministerstev do Bruselu, na který ministerstvo financí na letošní rok vyčlenilo 60 milionů korun.

Příště korespondenčně

A ještě jednou prezidentské volby. V druhém kole hlasovalo rekordních 23 tisíc Čechů v zahraničí. Mnozí kvůli využití svého volebního práva překonávali stovky kilometrů a provětrali si peněženku. Strany současné vládní koalice slibovaly už před parlamentními volbami, že prosadí zákon o korespondenční volbě. TOP 09 nyní prohlašuje, že tyto prezidentské volby byly posledními, kdy taková volba nebyla možná. V těch evropských příští rok by to už mělo jít.

Co si přečíst

• Italská premiérka Giorgia Meloniová sice původně vzešla z fašismu, ale vládne umírněně, rozhodně ne jako nějaká radikálka. Jak se to projevuje?

• Česko má štěstí, dnes by se členem Schengenu už možná nestalo, taková je dnes v Evropě nálada, říká klíčový český vyjednávač.

• Hurá brexit? Tento týden bylo jeho třetí výročí. Británie na tom je nejhůř ze srovnatelných zemí Evropy a světa.

Evropa podle…

Georgina Wrightová, ředitelka evropského programu v pařížském Institutu Montaigne

Průmyslová politika je v Bruselu novým horkým tématem. Výrobní náklady se do značné míry zotavily po šoku z covidu-19, ale narušení dodavatelských řetězců pokračuje. Náklady na energii raketově vzrostly. Čína a USA ignorují obchodní pravidla WTO, když podmiňují dotace pro podniky místní výrobou. Spoléhat se na americké výjimky problém nevyřeší. EU už také dočasně uvolnila pravidla pro státní pomoc, takže vlády snáz podporují průmysl a domácnosti. Účinky jsou ale nevyvážené. Zatímco celá EU schválila dotace v hodnotě 672 miliard eur, 53 procent z toho připadlo Německu a 24 procent Francii. Je třeba udělat víc, ale co? Někteří chtějí státní podporu využít i pro výrobu, tak je tomu už v USA a Číně. Co nový fond na podporu průmyslu EU? Většině členských států se to líbí, ale nesouhlasí s tím, jak ho financovat – prostřednictvím společných půjček, nebo přesměrováním stávajícího financování EU? To ukáže summit EU příští týden. Jednu věc víme už teď: Emmanuel Macron chce průmyslovou revoluci v EU a bude na ni bezpochyby tlačit.

Co si poslechnout / Kam zajít

• Rozdělení společnosti může pomoci překonat někdo, kdo nás možná na prvním místě nenapadne – byznys. Lidé mu v posledních letech důvěřují stále víc a očekávají to od něj.

• Jen málo značek má horší pověst než Green Deal. Oprávněně? A lze to změnit?

• Zvládne Evropa geopolitické výzvy, které se na ni doslova hrnou? O tom bude tato debata.

Tečka podle…

Děkujeme všem za zaslání tipu na výsledek prezidentské volby! Většina tipujících byli lidé mimo českou státní správu nebo evropské instituce čili osoby, které nemají s EU žádné pracovní spojení, ale prostě se o ni zajímají. A to nás těší. Naprosto brilantní odhad ukázal Tomáš Hrabal, který očekával 58,3 procenta pro Petra Pavla a 41,7 procenta pro Andreje Babiše. A přesně tak to dopadlo, neuvěřitelné! Tomáš Hrabal dává před možností napsat na tomto místě Tečku přednost poslání písničky své manželce, která se evidentně jmenuje Kateřina :) Takže gratulujeme k úspěšnému tipu. A děkujeme také Miroslavu Tellerovi, který Ondřeji Houskovi kromě svého tipu poslal i tuto píseň od kapely Dying Fetus. Tak si ji, pro zpříjemnění dne, pusťte!