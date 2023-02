Změň Rusko, začni Moskvou – to je heslo na brožuře Alexeje Navalného, kandidáta na moskevského starostu v roce 2013, která visela na mém zrcadle a neustále se objevovala na mých selfíčkách. Měsíc před válkou se Navalnyj dostal na seznam extremistů a teroristů a já jsem musela všechny ty fotky smazat. Když mi bratr říká, že nás, příznivců opozice, je v Rusku málo, připomínám mu, že v komunálních volbách dostal Navalnyj třetinu hlasů Moskvanů – volilo ho přes 600 tisíc lidí. Tehdy získal 27 procent hlasů, zatímco současný starosta Sergej Sobjanin 51 procent. Nebýt podvodů, bylo by podle odborníků druhé kolo nevyhnutelné.

Kdyby bylo možné v Rusku beztrestně psát příspěvky o extremistech – takto úřady škatulkují Navalného – napsala bych poděkování: je hlavní člověk, který mě přivedl k zájmu o politiku a nakonec novinařině. Díky videím s jeho projevy na YouTube jsem se dozvěděla o korupci v zemi a začala jsem přemýšlet o tom, proč máme 13 let stále stejného prezidenta a proč se už 20 let neopravují silnice. To bylo mé první setkání s problémy naší země v pozdní pubertě. Když jsem chodila do školy, žádné politicky angažované děti tam nebyly – a jak jinak bych se do politického dění ponořila, to nevím.