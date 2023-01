Zprávu o zásahu ruské rakety do domu v Dnipru moji známí obvykle na sociálních sítích přidávají do svých příspěvků pro „blízké přátele“. Podle oficiálního názoru Ruska totiž Ukrajinci bombardovali sami sebe. Stupňuje to ve mně zoufalost a naštvání. V takových chvílích se mi s Ukrajinci komunikuje obzvlášť obtížně, v hrdle mi kvůli obrovskému pocitu viny roste knedlík. Některým mým přátelům a krajanům ale pomáhá vyrovnat se s podobnými pocity dobrovolnická činnost a pomoc, kterou Ukrajincům nabízejí.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se