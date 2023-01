Život ve Velké Británii v posledních měsících komplikují masové stávky. Tento týden do práce nepřijdou stovky tisíc lidí – učitelé, zaměstnanci železnice, instruktoři v autoškolách nebo právníci pracující pro britská ministerstva. Vesměs požadují, v době současné vysoké inflace, výrazně vyšší nárůst mezd. Jde o největší vlnu stávek za posledních zhruba 35 let.

Pokud by se splnily sliby zastánců brexitu, k ničemu takovému by nemělo dojít. Když Spojené království přesně před třemi lety vystoupilo z Evropské unie, označil to tehdejší premiér Boris Johnson za „okamžik, kdy začíná svítat“ a za „skutečné národní obrození“.

Johnson a další propagátoři odchodu z EU tvrdili, že díky brexitu se Spojené království může konečně odpoutat od stagnující Evropy a stát se hospodářsky velmi rychle rostoucí zemí se stoupajícím mezinárodním vlivem. Tedy „globální Británií“, jak zněl slogan propagátorů vystoupení z EU.