Ukrajina si zaslouží stát se po konci války s Ruskem členem NATO. V rozhovoru se stanicí BBC to řekl nově zvolený český prezident Petr Pavel. Ukrajinská armáda bude podle něj po válce nejzkušenější v Evropě. Pavel v rozhovoru zopakoval svou podporu zbrojním dodávkám Kyjevu a jako tabu nevnímá ani poskytnutí bojových letounů.

„Ukrajina si zaslouží být součástí společenství demokratických zemí,“ řekl Pavel v prvním rozhovoru pro zahraniční tisk. Na otázku redaktora BBC, zda by měla Ukrajina vstoupit do Severoatlantické aliance, řekl, že by si to Kyjev opravdu zasloužil. Stát by se tak ale mělo až po konci konfliktu. Po válce podle Pavla bude Ukrajina „morálně i prakticky připravena“ vstoupit do NATO a její armáda bude mít pravděpodobně největší bojové zkušenosti v Evropě.

Pavel v rozhovoru znovu podpořil dodávky zbraní Ukrajině. „Nemáme alternativu,“ uvedl nově zvolený prezident, podle kterého by bez poskytnutí západních zbraní Ukrajina pravděpodobně prohrála. „Pokud oni prohraji, prohrajeme i my,“ dodal Pavel, podle kterého není tabu ani předání stíhaček. Obává se ale, že by dodávka bojových letounů mohla být příliš pomalá.

„Jsem hrdý na to, že má země byla mezi prvními, které dodaly Ukrajině významnou vojenskou pomoc,“ řekl Pavel.

Nově zvolený prezident uvedl, že mír zcela záleží na Rusku a že by podpořil i sebemenší náznaky vůle jednat o zastavení konfliktu. „Z ruské strany žádné takové náznaky nejsou,“ dodal Pavel.