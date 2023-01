Nově zvolený český prezident Petr Pavel v pondělí po telefonu hovořil s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. A dokonce naznačil, že by se s prezidentkou Cchaj v budoucnu rád sešel. Pro hlavu Tchaj-wanu je to výjimečná událost, protože ostrovní stát má oficiální vztahy jen se 14 zeměmi světa. „Česká republika má na Tchaj-wanu velmi dobré jméno a tohle může pomoci malým a středním tchajwanským firmám se více s Českem poznat a ukázat, že Česká republika je dobrým partnerem pro spolupráci,“ domnívá se Marcin Jerzewski, vedoucí kanceláře think-tanku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty na Tchaj-wanu.

Proti telefonátu protestovalo čínské ministerstvo zahraničí, ale český premiér Petr Fiala potvrdil, že i když Praha zastává politiku jedné Číny, tak česká politická reprezentace si bude mluvit a setkávat se, s kým chce. „Čína nemá moc způsobů, jak na Česko zatlačit,“ domnívá se Jerzewski.

Na Tchaj-wan má v březnu zamířit šéfka české Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a velká podnikatelská delegace.

Jak telefonát vnímali na Tchaj-wanu?

Tady je to vnímáno samozřejmě jako něco velmi pozitivního. Česká republika je obecně považována za jednoho z nejlepších přátel Tchaj-wanu v Evropě. V předchozích dvou letech jsme byli svědky obrovského posílení vztahů mezi Tchaj-wanem a Litvou, ale i Česká republika výrazně rozvíjí své vztahy s Tchaj-wanem, mimo jiné zejména v politických kruzích. Tomu odpovídalo i zařazení Tchaj-wanu do české strategie v Indo-pacifické oblasti. I na soukromé úrovni Česká republika získala velmi pozitivní pověst, zejména loni poté, co Česko Tchaj-wanu darovalo vakcíny proti nemoci covid-19, když měl ostrov obrovský problém je získat. Tchajwancům je jasné, že tento rozhovor nepřišel odnikud. Je to signál, že po volbách mohou vzájemné vztahy přejít na další, vyšší, formalizovanou a institucionalizovanou úroveň.